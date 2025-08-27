Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

Se conoció la lista de convocados de Unión para jugar ante River por los octavos de final de la Copa Argentina en el Malvinas Argentinas Mendoza

Unión ya está en Mendoza con la mente puesta en el gran desafío de este jueves, cuando desde las 21.15 se enfrente a River Plate en el estadio Malvinas Argentinas, por los octavos de final de la Copa Argentina, con cobertura especial de UNO Santa Fe y transmisión de UNO 106.3.

El entrenador Leonardo Madelón definió la lista de convocados y no hubo mayores sorpresas, apostando por la base que viene utilizando en los últimos partidos. La novedad saliente es el retorno de Ezequiel Cañete, quien no había sido citado ante Huracán por una decisión técnica, pero que ahora vuelve a estar entre los que viajan para el cruce con el Millonario.

El plantel rojiblanco partió este miércoles por la tarde en vuelo chárter desde el aeropuerto de Sauce Viejo y tras arribar a suelo mendocino, se alojaba en el Hotel NH Cordillera, donde quedará concentrado a la espera del partido. Madelón confía en un grupo que empieza a mostrar identidad, con una estructura consolidada y variantes tácticas que pueden ser clave para neutralizar a un rival poderoso como River.

El Tatengue buscará dar el golpe en un estadio que seguramente estará colmado, con su gente en la tribuna norte y todo un pueblo siguiendo el sueño copero desde Santa Fe. Vale recordar que estos jugadores serán los mismos también para visitar luego a Racing por la fecha 7 del Clausura.

Los convocados de Unión