Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

Se conoció la lista de convocados de Unión para jugar ante River por los octavos de final de la Copa Argentina en el Malvinas Argentinas Mendoza

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2025 · 21:13hs
Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

camiseta Unión

Unión ya está en Mendoza con la mente puesta en el gran desafío de este jueves, cuando desde las 21.15 se enfrente a River Plate en el estadio Malvinas Argentinas, por los octavos de final de la Copa Argentina, con cobertura especial de UNO Santa Fe y transmisión de UNO 106.3.

• LEER MÁS: Anotá: así será el ingreso de la gente de Unión en Mendoza para el cruce de Copa Argentina

El entrenador Leonardo Madelón definió la lista de convocados y no hubo mayores sorpresas, apostando por la base que viene utilizando en los últimos partidos. La novedad saliente es el retorno de Ezequiel Cañete, quien no había sido citado ante Huracán por una decisión técnica, pero que ahora vuelve a estar entre los que viajan para el cruce con el Millonario.

• LEER MÁS: Madelón tiene todo definido en Unión para buscar la clasificación ante River

El plantel rojiblanco partió este miércoles por la tarde en vuelo chárter desde el aeropuerto de Sauce Viejo y tras arribar a suelo mendocino, se alojaba en el Hotel NH Cordillera, donde quedará concentrado a la espera del partido. Madelón confía en un grupo que empieza a mostrar identidad, con una estructura consolidada y variantes tácticas que pueden ser clave para neutralizar a un rival poderoso como River.

• LEER MÁS: Madelón palpitó el gran partido que se le viene a Unión

El Tatengue buscará dar el golpe en un estadio que seguramente estará colmado, con su gente en la tribuna norte y todo un pueblo siguiendo el sueño copero desde Santa Fe. Vale recordar que estos jugadores serán los mismos también para visitar luego a Racing por la fecha 7 del Clausura.

Los convocados de Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1960854850020769923&partner=&hide_thread=false

Unión River Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
castillo, de aquel paso fugaz por union a romperla en lanus

Castillo, de aquel paso fugaz por Unión a romperla en Lanús

el probable equipo de river para enfrentar a union en mendoza

El probable equipo de River para enfrentar a Unión en Mendoza

como le fue a union en los octavos de final de la copa argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

como sera la trampa tactica de madelon para sorprender a river en mendoza

Cómo será la "trampa táctica" de Madelón para sorprender a River en Mendoza

Lo último

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Cayó Dibu, uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Cayó "Dibu", uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Último Momento
En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Cayó Dibu, uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Cayó "Dibu", uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

Investigan la denuncia de abuso sexual en una escuela de Santo Tomé: Educación activó el protocolo de abordaje

Investigan la denuncia de abuso sexual en una escuela de Santo Tomé: Educación activó el protocolo de abordaje

Ovación
En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Bottinelli, en UNO 106.3: Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar

Bottinelli, en UNO 106.3: "Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar"

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Madelón: Estamos donde queríamos estar como equipo

Madelón: "Estamos donde queríamos estar como equipo"

El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná