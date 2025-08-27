En una final vibrante, Sanjustino ganó el clásico y se coronó campeón de la Liga Santafesina En el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino superó 2-1 a Colón (SJ) en una final para la inédita y se quedó con el título de la Primera de Liga Santafesina Por Ovación 27 de agosto 2025 · 19:25hs

Este miércoles, en el estadio Coloso del Oeste, era escenario de la final del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina. Con un marco multitudinario, Sanjustino se impuso 2-1 a Colón (SJ) para quedarse con el título en su propia casa.

Nemías González marcó los dos goles y fue la gran figura del Matador y el campeonato. Pero en el final del primer tiempo, Alexis Palacios metió el descuento con un formidable tiro libre para ponerle dramatismo a la resolución.

De esta manera, el Matador repite lo hecho en el Apertura 2024, con una formidable campaña, que consiguió de manera invicta. A esta Gran Final ambos llegaron de modo muy similar. En la primera mitad del año, ganaron 15 encuentros, empataron tres y perdieron en tres oportunidades. El Conquistador acumuló 60 goles a favor, y 16 en contra, mientras que el Matador, acumuló 47 goles propios, y recibió 17 en contra. Ambos cerraron con 48 unidades.