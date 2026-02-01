En una gran pelea el Chapu Cantero cayó por puntos en Buenos Aires

El santafesino Rubén Chapu Cantero perdió en las tarjetas frente al ramallense Juan Cruz Unco el título Fedelatín supergallo AMB en la FAB de Capital Federal.

En un intenso y muy áspera pelea, Juan Cruz Unco se consagró campeón Fedelatin supergallo AMB al vencer por puntos al santafesino del Willie Pep Alan Cantero. El combate estelar quedó en manos del de Ramallo,con tarjetas 94-92; 93-92 y 96-89, en el predio de la Federación Argentina de Box.

"Acá estamos, ya en casa. No se nos dio lo que queríamos, pero demostramos de lo que estamos hecho. Mil gracias a todos por el aguante de siempre" señaló el Chapu.

El Chapu Cantero cayó frente Unco en la FAB

Entretenida, atrapante, vibrante y de anuario. La pelea estelar de la noche en el estadio de la Federación Argentina de Box tuvo de todo, y el aplauso cerrado del público presente es el indicio claro del gran espectáculo que dieron Alan Cantero y Juan Cruz Unco. en busca del título Fedelatin supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ruben Cantero (@chapu_cantero20)

Es importante destacar que Juan Cruz Uncos, de forma clara, se consagró campeón al vencer al actual campeón argentino Alan Cantero por decisión unánime. "Esto es boxeo, se gana, y se pierde, pero este tren no va a parar. Vienen otras cosas, mucho más importantes" destacó el púgil santafesino entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep de barrio Roma.

Los planes de ambos estaban claros. Unco, parado de contra y trabajar a partir del ataque de Cantero. Cantero, de corte ofensivo, yendo a buscar. En ese duelo de estrategias, las descargas de uno y otro no tardaron en llegar, pero fue Uncos quién conectó las mejores manos, las de mayor poder e lo largo del combate. El bonaerense derribó tres veces al santafesino, en el segundo, tercero y cuarto round, y sufrió dos descuentos de puntos por distintas infracciones.

image Chapu Cantero (izquierda) representa al gimnasio Willie Pep de Nacho Doldán.

En el octavo capítulo, Cantero se cayó encima de Uncos causándole dolores en su rodilla derecha que hicieron temer un desenlace apresurado, aunque el de Ramallo pudo continuar luego de unos minutos dados por el árbitro Poggi para que se recupere. Buena y sólida victoria de Uncos, continuando con su buen presente.

El oriundo de Ramallo inició la temporada 2026 sumando su décima victoria en el campo rentado y su primer título como profesional. Por su parte, el santafesino, también arrancando el año deportivo, quedó con dos derrotas y diez triunfos en su campaña rentada.

Juan Cruz Unco (10-3-1, 1 KO) GDU a Alan Cantero (10-2-0, 6 KOs)

Arbitro: Gerardo Poggi

Tarjetas: Villegas, 94-92; D´Aiello, 93-92; Maciel, 96-89

Tarjeta BDP: 94-91 para Uncos