Entre lágrimas, Schwartzman se despidió del US Open

Diego Schwartzman cayó ante Gael Monfils en el US Open, su último Grand Slam, y fue homenajeado por el público estadounidense.

El tenista argentino Diego Schwartzman (Nº246 del ranking ATP) no pudo ocultar la emoción tras la derrota en el US Open ante el francés Gael Monfils (Nº45) por 6-7 (2), 6-2, 6-2 y 6-1, en lo que fue su último torneo Grand Slam.

Luego del encuentro, recibió un homenaje envuelto en aplausos de parte de todos los espectadores que se encontraban en el lugar. “Es difícil hablar, soy alguien que llora mucho. Una vez más jugando acá. Once veces. Lo hice muy bien. Toda la multitud hoy, los años anteriores, toda la gente latinoamericana, toda la gente estadounidense, no sé por qué me apoyan tanto”, exclamó con cierta confusión acerca de los elogios del público.