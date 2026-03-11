Uno Santa Fe | Ovación | Diego Maradona

Se postergó el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo comenzará

El proceso judicial que investigará responsabilidades por la muerte de Diego Maradona fue reprogramado para abril. La fiscalía pidió reorganizar el cronograma.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 17:00hs
Se postergó el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo comenzará

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona sufrió una nueva modificación en su calendario judicial. El proceso oral que debía comenzar el 17 de marzo fue postergado para el 14 de abril, luego de un pedido formal del Ministerio Público Fiscal de Argentina y de los abogados que representan a la familia del exfutbolista.

Reprogramación del inicio del debate

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes resolvieron aceptar el planteo de la fiscalía y de las querellas para reorganizar el desarrollo del debate oral. La modificación responde principalmente a cuestiones vinculadas con la estructura probatoria del proceso. En particular, la reducción en la cantidad de testigos que participarán del juicio obligó a reconfigurar el cronograma de audiencias y ajustar la dinámica del debate judicial. Inicialmente se había previsto una lista de 178 testigos, pero finalmente la fiscalía resolvió convocar a alrededor de 90 personas, lo que implica una reorganización sustancial de la producción de prueba durante el juicio.

Un proceso atravesado por la nulidad del primer juicio

Este nuevo juicio se desarrollará luego de la anulación del proceso que había comenzado en marzo de 2025. Aquel debate fue declarado nulo tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien formaba parte del tribunal y quedó bajo cuestionamiento por su presunta participación en la realización de un documental sobre el caso.

El proyecto audiovisual, que llevaba el título tentativo de Justicia Divina, generó un fuerte conflicto institucional que derivó en la suspensión del proceso judicial. Posteriormente, Makintach fue destituida por un jurado de enjuiciamiento de la Legislatura bonaerense. Ese episodio obligó a reiniciar todo el proceso judicial desde cero, con un nuevo tribunal y una reorganización completa del expediente.

DIEGO MARADONA.JPG

Los imputados en la causa

En el juicio que comenzará en abril serán juzgados varios integrantes del equipo médico que estuvo a cargo de la salud de Maradona en los meses previos a su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos enfrentarán cargos por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de prisión en caso de comprobarse que los acusados actuaron con negligencia consciente respecto al estado de salud del exfutbolista.

Un caso de fuerte impacto público

La causa por la muerte de Maradona tiene una enorme repercusión social y mediática en Argentina y en el mundo del fútbol. El ídolo, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Copa Mundial de la FIFA 1986, falleció a los 60 años mientras se recuperaba en una vivienda del partido bonaerense de Tigre. El proceso judicial buscará determinar si existieron responsabilidades médicas en el tratamiento y en el seguimiento clínico que recibió durante sus últimos días, un punto que ha sido objeto de controversias desde el inicio de la investigación.

Con la nueva fecha fijada para abril, la Justicia intenta encaminar definitivamente un juicio que se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a una figura del deporte argentino.

Diego Maradona juicio fútbol Ministerio
Noticias relacionadas
Gimnasia venció como visitante a Banfield.

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Karina Milei junto a u hermano Javier

Gregorio Dalbón denuncia presión política sobre la AFA: "Santiago Caputo busca quedarse con la entidad"

real madrid arraso al manchester city: federico valverde brilla con hat-trick en champions league

Real Madrid arrasó al Manchester City: Federico Valverde brilla con hat-trick en Champions League

El sábado 14 vuelve la Maratón Acuática participativa de la Agrupación Vuelta del Paraguayo.

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Lo último

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Último Momento
Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Ovación
Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe