Se postergó el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: cuándo comenzará

El proceso judicial que investigará responsabilidades por la muerte de Diego Maradona fue reprogramado para abril. La fiscalía pidió reorganizar el cronograma.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona sufrió una nueva modificación en su calendario judicial. El proceso oral que debía comenzar el 17 de marzo fue postergado para el 14 de abril , luego de un pedido formal del Ministerio Público Fiscal de Argentina y de los abogados que representan a la familia del exfutbolista.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro , integrado por los jueces Alberto Gaig , Alberto Ortolani y Pablo Rolón , quienes resolvieron aceptar el planteo de la fiscalía y de las querellas para reorganizar el desarrollo del debate oral. La modificación responde principalmente a cuestiones vinculadas con la estructura probatoria del proceso. En particular, la reducción en la cantidad de testigos que participarán del juicio obligó a reconfigurar el cronograma de audiencias y ajustar la dinámica del debate judicial . Inicialmente se había previsto una lista de 178 testigos, pero finalmente la fiscalía resolvió convocar a alrededor de 90 personas, lo que implica una reorganización sustancial de la producción de prueba durante el juicio .

Un proceso atravesado por la nulidad del primer juicio

Este nuevo juicio se desarrollará luego de la anulación del proceso que había comenzado en marzo de 2025. Aquel debate fue declarado nulo tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien formaba parte del tribunal y quedó bajo cuestionamiento por su presunta participación en la realización de un documental sobre el caso.

El proyecto audiovisual, que llevaba el título tentativo de Justicia Divina, generó un fuerte conflicto institucional que derivó en la suspensión del proceso judicial. Posteriormente, Makintach fue destituida por un jurado de enjuiciamiento de la Legislatura bonaerense. Ese episodio obligó a reiniciar todo el proceso judicial desde cero, con un nuevo tribunal y una reorganización completa del expediente.

Los imputados en la causa

En el juicio que comenzará en abril serán juzgados varios integrantes del equipo médico que estuvo a cargo de la salud de Maradona en los meses previos a su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos enfrentarán cargos por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de prisión en caso de comprobarse que los acusados actuaron con negligencia consciente respecto al estado de salud del exfutbolista.

Un caso de fuerte impacto público

La causa por la muerte de Maradona tiene una enorme repercusión social y mediática en Argentina y en el mundo del fútbol. El ídolo, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Copa Mundial de la FIFA 1986, falleció a los 60 años mientras se recuperaba en una vivienda del partido bonaerense de Tigre. El proceso judicial buscará determinar si existieron responsabilidades médicas en el tratamiento y en el seguimiento clínico que recibió durante sus últimos días, un punto que ha sido objeto de controversias desde el inicio de la investigación.

Con la nueva fecha fijada para abril, la Justicia intenta encaminar definitivamente un juicio que se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados a una figura del deporte argentino.