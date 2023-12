Entre silbidos e insultos, Javier Milei votó en las elecciones de Boca

Su llegada se produjo con discreción y con movimientos muy organizados entre la custodia presidencial y el personal de seguridad de Boca. Minutos después, cuando la noticia de su presencia ya había circulado entre los presentes, Milei salió de la carpa con su cabeza descubierta y provocó reacciones diferentes. Un grupo de hinchas lo silbaron y luego cantaron: “El club es de los socios”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNachoGenovart%2Fstatus%2F1736376503212875842&partner=&hide_thread=false Reprobado e insultado. Así se retiró Javier Milei de La Bombonera después de votar. “El club es de los socios”, le cantaron en medio del intento por convertir los clubes en SAD. pic.twitter.com/zRSvbwxV7k — Nacho Genovart (@NachoGenovart) December 17, 2023

Durante la campaña, el presidente apoyó abiertamente a la fórmula opositora, sobre la que Riquelme hizo denuncias periodísticas por la supuesta intención de querer privatizar a Boca. Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, Milei admitió en la red social X sus “ganas locas de volver” a La Bombonera si el “Titán” Martín Palermo asume la conducción del equipo, una promesa de Ibarra y Macri.

Milei, socio activo número 76.296, es un confeso hincha pero admitió que perdió su pasión cuando “el populismo se instaló en el club”, una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago. “Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. ómo pueden traer a un cinco que no marque?. Gago tiene menos marca que La Salada”, dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.