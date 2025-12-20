Uno Santa Fe | Ovación | River

Es oficial: River confirmó su primer refuerzo para la próxima temporada

Se trata del mediocampista Fausto Vera, que se incorpora a préstamo por un año a River de cara al 2026, procedente de Atlético Mineiro.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 09:12hs
El mediocampista central Fausto Vera fue confirmado como el primer refuerzo de River de cara a la temporada 2026.

El volante fue presentado en el día de hoy, luego de superar la revisión médica, y se unió al “Millonario” a préstamo por un año, con cargo y opción de compra.

Por su llegada, River deberá abonar 500 mil dólares al Atlético Mineiro de Brasil, además de que, en caso de querer comprar su pase, la cifra de la opción de compra alcanza los cuatro millones de dólares.

Marcelo Gallardo tiene su primer refuerzo de cara a un 2026 en el que tendrá que cambiar la cara de su equipo y ser optimista en cuanto a la disputa de la Copa Sudamericana, y se trata de Fausto Vera, volante central de 25 años.

Surgido en las inferiores de Argentinos Juniors, Vera cuenta con vasta experiencia en las selecciones nacionales juveniles, habiendo sido capitán de la Sub 23 y siendo parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021.

En sus inicios, luego de haber debutado en Primera en 2018, Vera no tardó en ganarse un lugar en el mediocampo del conjunto de la Paternal, característico por darle lugar a los jugadores que llegan desde sus inferiores, hasta que dejó el club en 2022, pasando al Corinthians de Brasil por siete millones de dólares por el 70% de su pase.

El paso de Fausto Vera por el fútbol brasileño

En el “Timao” jugó 96 partidos entre tres años y fue vendido a mitad de la temporada 2024, luego de haber perdido continuidad en el torneo local, al Atlético Mineiro, que lo compró por cinco millones de dólares.

En el Mineiro, Vera se reencontró con Gabriel Milito, DT que había tenido en Argentinos, y alcanzó la final de la Copa Libertadores, siendo titular en la serie en la que eliminaron a River en semifinales con un global de 3-0, aunque perdieron la final con el Botafogo brasileño, por 3-1.

En la temporada actual, con Jorge Sampaoli como entrenador, Vera volvió a ser subcampeón a nivel internacional, esta vez de la Sudamericana y perdiendo la final ante Lanús, aunque tuvo mucha menor participación en el equipo titular, arrancando desde el inicio en 21 de los 32 partidos que disputó, por lo que el “Galo” optó por su préstamo.

Fausto Vera firmó contrato a préstamo por un año, afirmó haber llegado al “club más grande de la Argentina” y tendrá la dura tarea de reemplazar a un ídolo del club de la banda roja: el experimentado mediocampista Enzo Pérez, cuyo vínculo con el club vencerá a finales de este año.

River Vera Atlético Mineiro
Unión, atento: Saravia, ausente y "colgado" en Belgrano

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Unión, atento: Saravia, ausente y "colgado" en Belgrano

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Alarma por el endeudamiento: la morosidad de las familias se triplicó en 15 años

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

