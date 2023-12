Monti, sobre el escándalo con el presidente de la ASB: "Yo hubiera dado un paso al costado"

Es más, en las últimas horas fracasó la mediación de las partes involucradas en el conflicto. La máxima autoridad de la ASB rechazó el pedido de renuncia que solicitó la víctima. El expediente judicial vuelve al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a manos del fiscal Eric Fernández.

Por lo pronto, en las distintas canchas solamente el presidente asociativo reapareció el 10 de diciembre, en ocasión de la final U16 que disputaron en el Roque Otrino, Almagro ante Rivadavia Juniors.

Este jueves por la tarde, Roberto Monti, titular de la Federación Santafesina, y durante 16 años al mando de la Asociación Santafesina, brindó una conferencia de prensa, no solamente para hablar de la relación con la CAB, sino también de este hecho que manchó un camino de 94 años de existencia.

Al momento de ser consultado sobre este hecho con el actual mandatario local, expresó: "Considero que ante esa situación que ocurrió hay dos posibilidades: que se hizo intencionalmente o que sea "una joda" como se dijo. Si hubiera sido una broma que le quisiera hacer a un miembro de un club, cuando me daba cuenta que metí la mano en un bolso equivocado, daría media vuelta, volvería al club y le pediría disculpas".

Y luego, agregó: "La otra posibilidad es que sea intencional; lo está juzgando el MPA y tendrá que seguir adelante. Me parece que administrando fondos semipúblicos, yo hubiera dado un paso al costado porque mancha la historia de la ASB".

Monti2.jpg Monti dijo que es una gran mancha en los 94 años de vida lo que le ocurrió a la Asociación Santafesina.

Monti no dudó en soslayar que "esto mancha la historia de la Asociación Santafesina. No puedo decir lo que tienen que hacer los clubes, debieran haber solicitado el corrimiento del cargo hasta que se resuelva la situación".

Ante una nueva consulta de la prensa, dejó en claro que "no recuerdo si hay una situación prevista en el estatuto, sí éticamente no debiera estar al frente, yo me hubiera ido a mi casa y metería la cabeza 14 metros bajo tierra. Me arrodillo, le pido disculpas al damnificado y me voy a mi casa".