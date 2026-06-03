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Unión sigue esperando que aparezca su parte mientras Racing cuenta millones

Racing podría concretar las ventas de Franco Pardo y Alexis Soto, y Unión espera que pague lo correspondiente por Juan Nardoni a Gremio

Ovación

Por Ovación

3 de junio 2026 · 16:51hs
Unión sigue esperando que aparezca su parte mientras Racing cuenta millones

El mercado de pases empieza a tomar temperatura para Racing, ya que Franco Pardo tendría un pie en Santos Laguna a cambio de una cifra cercana a los dos millones de dólares, mientras que Alexis Soto aparece en el radar de Cruzeiro con una oferta que podría alcanzar los cuatro millones. Números que ilusionan a la dirigencia y a Unión.

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Porque mientras la Academia se prepara para recibir una importante inyección económica, en el Tate todavía aguardan novedades por una historia que lleva demasiado tiempo abierta: el cobro pendiente de la operación de Juan Nardoni a Gremio de Brasil.

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La paciencia se agotó hace rato. Después de innumerables contactos y promesas sin resultados concretos, la dirigencia rojiblanca decidió dejar atrás las gestiones informales y avanzar por los carriles institucionales con reclamo que ya está en el Tribunal de Faltas de la AFA. Ahora espera una resolución. En Racing, espacios partidarios salieron a aclarar situaciones que no tenían el suficiente sustento, sobre todo cuando se enunció que se estaba esperando que Unión pase los datos para la transferencia.

Franco Pardo
Racing está cerca de vender al ex-Unión, Franco Pardo, a Santos Laguna de México.

Racing está cerca de vender al ex-Unión, Franco Pardo, a Santos Laguna de México.

Racing sigue facturando y esquiva a Unión

Por eso, cada posible venta de Racing genera un efecto inmediato en Santa Fe. No se trata de envidia ni de preocupación por el presente ajeno. Se trata de una pregunta lógica: si el club está en condiciones de cerrar operaciones millonarias, ¿llegará finalmente el momento de cumplir con los compromisos pendientes? Racing informó que la venta de Nardoni fue de 8.000.000 de dólares, más 2.000.000 por bonos, por el 80% del pase. Luego se hizo trascender que fue de 6.000.000 más 2.000.000. El Tate no recibió nada.

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La respuesta, por ahora, sigue siendo una incógnita. Pero en Unión observan atentamente cada movimiento de Diego Milito y compañía. Porque mientras en Avellaneda cuentan los dólares que podrían entrar, en Santa Fe siguen esperando los que nunca llegaron.

Unión Franco Pardo Racing
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