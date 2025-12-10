Uno Santa Fe | Ovación | Úbeda

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

Marcelo Delgado, dirigente del Xeneize, se refirió al futuro de Claudio Úbeda y por ahora no confirmó si seguirá siendo el DT de Boca

10 de diciembre 2025 · 22:17hs
Marcelo Delgado no confirmó la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca.

Marcelo Delgado no confirmó la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca.

Mientras las primeras versiones parecían indicar que la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca es prácticamente un hecho, el dirigente del Xeneize Marcelo Delgado sorprendió con una respuesta que pareció insinuar que el tema está lejos de ser cosa juzgada en el club.

Claudio Úbeda y su continuidad en Boca

"Estamos evaluando si Úbeda sigue en el club. Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio: armar la pretemporada, el tema de los refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir, vuelven más de 20 jugadores de préstamos... Estamos viendo un montón de cosas", lanzó el Chelo, en diálogo con Radio La Red.

Así, si bien la frase del Chelo no parece indicar que Úbeda no continuará en el cargo, tampoco parece insinuar que ya es un tema decidido. De todas maneras, todavía quedauna reunión pactada con Riquelme para terminar de definir la suerte del DT, reunión en la que el presidente podría ofrecerle la continuidad, pero además le propondría sumar un ayudante de campo, elegido por él.

La realidad también indica que la decisión de sacar a Exequiel Zeballos ante Racing puso la lupa sobre el Sifón, señalado después de esa modificación. Sin embargo, allí el Chelo pareció darle la derecha al entrenador: "Con el diario del lunes a veces se sacan conclusiones. Úbeda reconoció que Zeballos estaba cansado".

Así, todo parece indicar que los próximos días serán claves para ver si el Sifón sigue al frente del club, o si acaso en el Xeneize deciden buscar otro rumbo.

Úbeda Boca técnico
