Esteban Fainberg: "Por alguna razón el rugby molesta"

El presidente de la Unión Santafesina de Rugby explicó que "a partir de ahí se inició un proceso disciplinario que no fue muy bien comunicado o mal explicado públicamente, entonces todo el mundo supuso que los jugadores estaban sancionados. La realidad es que los jugadores estaban provisoriamente suspendidos, y pasados a un proceso disciplinario. Por eso cuando dicen se levantó la sanción, no se levantó ninguna porque no hubo sanción alguna. Lo que había fue una suspensión provisoria, y correctamente se los apartó del equipo".

Esteban fainberg presidente de la usr22.JPG "Hubo una mala comunicación y una difícil explicación", sostuvo el dirigente santafesino, Esteban Fainberg respecto a la polémica con Los Pumas y el rugby.

El dirigente oriundo del CRAI agregó que "cuando entras en una sanción disciplinaria provisoria tenés que salir del equipo y no jugar. Lo importante es que los jugadores actuaron como corresponde, asumieron las culpas, pidieron perdón, la UAR está en un programa restaurativo de todo lo que es el comportamiento del rugby y los rugbiers en la sociedad. Eso es lo que primó y el criterio que hubo".

"Obviamente que hay lesiones en los jugadores, afectivas, morales, en dirigentes, el mal entendimiento que hubo para todos los clubes. Pero también hubo una mala comunicación y una difícil explicación, que la UAR tiene que asumir y asumió con autocrítica. Por ahí a los presidentes de las uniones se nos hace muy complicado salir a dar explicaciones a los medios de comunicación o a los mismos clubes. Cuando carecemos de la información correcta para poder brindarla. En consecuencia, este tema de Los Pumas está bien encaminada, y zanjado en cuanto a los procedimientos, pero lo que no se hizo no se hizo", admitió Esteban Faingber.

Más consideraciones

En cuanto a lo que fue catalogado como pobre reconocimiento de Los Pumas a Maradona en el test match ante los All Blacks, Esteban Fainberg precisó que "la gente que estaba allá encargada, a quien por ahí se le cargan las tintas, no es gente que esté preparada para la comunicación, sino que es gente que está preparada para organizar el trabajo de un plantel. Por ende, el hecho de asumir un compromiso, como es el de armar un homenaje, claramente era complicado de poder hacer".

Esteban fainberg presidente de la usr2.JPG El presidente de la Unión Santafesina, Esteban Fainberg, fue contundente al señalar que "por alguna razón el rugby molesta alguna ideología, y molesta a alguna gente"

El presidente de la USR señaló que "con Australia veremos si se pudieron organizar un poco mejor las cosas, teniendo en cuenta que en Australia no hay dirigentes, porque era muy complicado el tema, había que hacer muchos días de resguardo, quince días de cuidado, más treinta de la competencia y más días al regresar. Para una dirigencia amateur es muy complicado hacerlo, por lo tanto, se apeló solamente a la presencia de los profesionales. Solucionado este tema, espero que la opinión pública entienda que los procedimientos se tienen que cumplir".

"El rugby tiene el error de partir de que las acusaciones que nos hacen, y que no tienen nada que ver con el rugby, parten de una visión posible de lo que es nuestro deporte. Nosotros sabemos bien que no es así, lo que pasa es lógico que cuando vos no tenés la capacidad de comunicación para hacer frente a una campaña, que lamentablemente existe y está. El sitio web de la URBA se tuvo que cerrar porque hubo más de 5.000 intentos de hackeo. Por lo tanto, te das cuenta que hay gente que busca salir a destruir lo que no quiere. Evidentemente, por alguna razón el rugby molesta, molesta alguna ideología, molesta a alguna gente, gente que tiene los medios para hacer daño. Creo que cualquiera que se pone a buscar un twit de hace nueve años, resulta complicado de encontrar y acá apareció en dos segundos. Hay cosas que no tienen muchas explicaciones, y por eso tenemos que sumir nuestra equivocación", agregó Esteban Fainberg.

Por último, manifestó que "hay un error en la comunicación, porque la gente tiene que saber que el rugby trabaja permanentemente en abordar estas cuestiones. Hay cosas que no se difunden, porque nosotros mismos no nos ocupamos de que se siga su atención en los medios de comunicación".