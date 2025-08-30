Uno Santa Fe | Ovación | Kazajistán

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

En la anteúltima jornada del Mundial U21, la Selección Argentina perdió ante Kazajistán por 3 a 2, con parciales de 26-28, 25-21, 18-25, 26-24 y 15-11

30 de agosto 2025 · 11:29hs
Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Este sábado, en la anteúltima jornada del Mundial U21 de vóley, la Selección Argentina perdió ante Kazajistán por 3 a 2, con parciales de 26-28, 25-21, 18-25, 26-24 y 15-11. Gran partido de Fausto Díaz, máximo anotador del partido con 30 puntos. Este domingo enfrentará al perdedor de Turquía-Egipto en la definición del 15° lugar.

En un duelo irregular para ambos, Argentina llegó a estar arriba 2-1 en el marcador, se recuperó en el cuarto parcial y estuvo cerca de definirlo, pero algunos errores permitieron que Kazajistán los lleve a un tie break que dominó para festejar por 15-11.

Argentina: Astegiano (1), Moyano (8), Herbsommer (9), Molini (6), Díaz (30). Gómez (8), Besso (L). Ingresaron: Bevilacqua (2), Giraudo, Sánchez (1), Ramos (4).

FIXTURE MUNDIAL U21 CHINA 2025

Argentina vs. Ucrania 1-3 (21-25, 20-25, 25-23, 21-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (11), Herbsommer (3), Molini (9), Díaz (14), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (-), Moyano (), Giraudo (4), López (4).

Argentina vs. Francia 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 19-25)

Argentina: Astegiano (-), Ramos (10), Herbsommer (6), Molini (13), Díaz (20), Gómez (9), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (1), Moyano (1), Giraudo (-).

Argentina vs. Túnez 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (1), Herbsommer (8), Molini (13), Díaz (9), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Giraudo, Bevilacqua (7), Sánchez (1), Moyano (6).

Argentina vs. Indonesia 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-13)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (20), Herbsommer (7), Molini (10), Díaz (27), Gómez (1), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Giraudo (5), Moyano, Bevilacqua (9), López (1).

Italia vs. Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)

Argentina: Sánchez (-), Ramos (7), Herbsommer (3), Molini (5), Díaz (9), Bevilacqua (2), Besso (L). Ingresaron: Astegiano, Moyano, Giraudo (1), López (1), Gómez.

Octavos Argentina 1-3 Irán (25-22, 20-25, 16-25, 23-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (12), Herbsommer (10), Molini (11), Díaz (11), Gómez (13), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Moyano, Bevilacqua.

9 al 16° Argentina vs Japón 2-3 (29-27, 16-25, 25-22, 19-25, 13-15)

Argentina: Astegiano (3), Ramos (10), Herbsommer (4), Molini (12), Díaz (25), Gómez (15), Besso (L). Ingresaron: López (4), Bevilacqua, Sánchez (2), Moyano.

13 al 16° Argentina vs Kazajistán 2-3 (28-26, 21-25, 25-18, 24-26, 11-15)

Kazajistán Mundial
Noticias relacionadas
argentina juega ante canada en busca del pase a la final de la americup

Argentina juega ante Canadá en busca del pase a la final de la Americup

scaloni, en la previa a la ultima fecha fifa con la seleccion: estoy viendo menos futbol

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: "Estoy viendo menos fútbol"

el clasico entre san lorenzo y huracan capta la atencion de la fecha 7

El clásico entre San Lorenzo y Huracán capta la atención de la fecha 7

estudiantes desea volver a lo mas aleto de la zona a en su visita a central cordoba

Estudiantes desea volver a lo más aleto de la zona A en su visita a Central Córdoba

Lo último

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Último Momento
El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Ovación
Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: Estoy viendo menos fútbol

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: "Estoy viendo menos fútbol"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná