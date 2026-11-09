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Correa se desgarró y es duda en Estudiantes para la final de la Libertadores

Estudiantes publicó el parte médico del delantero Joaquín Correa, que salió lesionado en el empate ante Talleres en última fecha del Torneo Clausura

9 de noviembre 2026 · 19:43hs
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Correa se desgarró y es duda en Estudiantes para la final de la Libertadores

Estudiantes publicó el parte médico del delantero Joaquín Correa, que salió lesionado en el empate ante Talleres en la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura, en la que quedó afuera de los playoffs, pero se prepara para dos finales en lo que queda del mes.

Golpazo para Estudiantes

Según informó oficialmente el club en sus redes sociales: "Correa presenta una lesión muscular de grado 2 en el bíceps de la pierna derecha". Sin más detalles, esto significa que el jugador sufrió un desgarro moderado que tardará alrededor de tres semanas en sanar, por lo que su técnico, Alexander "Cacique" Medina, lo descartó para la final de la Supercopa, pero aún tiene esperanza de contar con él para la disputa de la Copa Libertadores.

El Tucu Correa pidió el cambio por lesión a los 25 minutos del segundo tiempo en el empate 1-1 ante Talleres de Córdoba en la última jornada del campeonato y, por el desgarro, se perderá la final de este jueves 12 ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la Supercopa Argentina 2026, que se jugará en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano, en Córdoba, y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

A su vez, el "Cacique" Medina tiene la esperanza de tenerlo en condiciones para la disputa de la "Gloria Eterna", en el partido que definirá al campeón de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y el Palmeiras de Brasil, programado para el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El equipo ubicado en la ciudad de La Plata quedó afuera del Torneo Clausura por cosechar cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas para sumar 16 puntos en la misma cantidad de partidos; también lo hizo en la Tabla Anual, al quedar decimo, lejos de las copas internacionales, pero confía en ingresar a la Copa Libertadores 2027 por ganarla, lo que además lo clasificaría al Mundial de Clubes 2029.

Estudiantes Correa Talleres
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