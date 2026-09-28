Gustavo Alfaro anticipó su retiro: "Paraguay va a ser mi último trabajo"

El DT argentino Gustavo Alfaro, que está a cargo de la Selección de Paraguay desde 2024, aseguró que se retirará cuando termine su contrato

El DT argentino Gustavo Alfaro , que está a cargo de la Selección de Paraguay desde 2024, aseguró que se retirará cuando termine su contrato. El técnico comentó que su último objetivo será acompañar al elenco guaraní a su segundo Mundial consecutivo, en 2030, y así concluirá su carrera.

Con 64 años y en su tercer ciclo al mando de un seleccionado, el rafaelino dejó en claro que se trata de una decisión familiar, a la que les viene posponiendo el retiro desde hace años.

La romba de Alfaro en Paraguay

Gustavo Alfaro sacudió al fútbol sudamericano al asegurar que no planea seguir trabajando más allá de 2030.

En conferencia de prensa, el director técnico que fue parte fundamental de una gran campaña de la “Albirroja” en los últimos años, sacándola de los últimos puestos de la Eliminatoria Sudamericana para clasificarla a un Mundial en el que, además, alcanzaron los octavos de final al superar a Alemania, comentó los motivos de su despedida de la dirección técnica.

A los 64 años, el entrenador eligió agradecerle a su familia por el apoyo durante tantas décadas de fútbol, a quienes les viene “corriendo el arco hace mucho tiempo”, reconociendo que lleva tiempo diciéndoles que se retirará y aún no cumplió con su palabra.

“Por todo lo que vivimos con Paraguay desde que llegamos, siento que todavía hay muchas cosas por hacer” continuó el director técnico de largo paso por el fútbol argentino, que destacó el “proceso” de las Eliminatorias y lo que le tocó vivir en un Mundial memorable, en el que igualaron la segunda mejor participación mundialista de un elenco paraguayo.

Además, el director técnico con pasado en Boca comentó haberle dicho a su representante que “escuche a todo el mundo pero no hable con nadie” ya que tiene la decisión tomada de dejar el fútbol en Paraguay: “Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví y todo lo que me dio”.