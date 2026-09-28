La UNL abrió la Expocarreras 2026: carreras, talleres y visitas guiadas en la Estación Belgrano

La Universidad Nacional del Litoral inauguró este lunes una nueva edición de su tradicional muestra educativa. La propuesta se extiende hasta el miércoles, con entrada libre y gratuita.

Expocarreras UNL. La Universidad Nacional del Litoral inauguró su muestra educativa en la Estación Belgrano.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) inauguró este lunes una nueva edición de la Expocarreras , el tradicional espacio destinado a estudiantes secundarios y jóvenes que buscan conocer las alternativas de formación para continuar sus estudios.

Hasta el miércoles 30 de septiembre , la Estación Belgrano , ubicada en Bulevar Gálvez 1150 de la ciudad de Santa Fe, reúne la oferta académica de la UNL y distintas propuestas vinculadas con la vida universitaria.

La muestra puede visitarse de 9 a 18, con entrada libre y gratuita. Durante las tres jornadas, los estudiantes podrán recorrer stands, participar de talleres, realizar consultas y conocer las diferentes carreras y opciones de estudio que ofrece la Universidad, tanto en modalidad presencial como a distancia.

Toda la oferta académica en un mismo lugar

La Expocarreras propone un recorrido por las distintas unidades académicas de la UNL y por instituciones vinculadas con la educación superior de la región.

Además de conocer las carreras disponibles, los visitantes pueden consultar sobre las características de cada propuesta, las posibilidades de formación y distintos aspectos de la experiencia universitaria.

Este año la expo carrera será virtual. Prensa UNL

Como novedad de esta edición, quienes concurran también podrán utilizar ULux, el asistente virtual de la Universidad pensado para responder consultas de manera inmediata.

La información sobre las propuestas académicas también está disponible en el sitio oficial www.unl.edu.ar/muchomas.

Recorridos por Ciudad Universitaria y la Manzana Histórica

La programación incluye además visitas guiadas y talleres especiales destinados a estudiantes secundarios durante las mañanas del lunes y martes, entre las 9.30 y las 14.30.

Los recorridos permiten conocer diferentes espacios de la UNL y acercarse a la vida cotidiana de quienes estudian en la institución.

Entre los lugares incluidos se encuentran las instalaciones de las facultades en Ciudad Universitaria, aulas, laboratorios, bibliotecas, el Comedor Universitario, las áreas deportivas y la Reserva Ecológica de la Costanera Este.

También se programaron visitas a la Manzana Histórica, el Rectorado y el Paraninfo, uno de los espacios emblemáticos de la Universidad Nacional del Litoral.

Ciencia, emprendedurismo e intercambio en el Punto Activo

Otro de los espacios centrales de la Expocarreras es el Punto Activo, donde los estudiantes pueden participar de experiencias interactivas y conocer propuestas vinculadas con diferentes áreas del conocimiento.

Durante este lunes se desarrollan talleres relacionados con logística internacional, experiencias científicas como “Misión Microbios” y “Semáforo Ambiental del Agua”, además de una propuesta de primeros auxilios denominada “Enfermería en acción: paro cardiorrespiratorio”.

La agenda también incluye actividades destinadas a quienes quieran conocer las posibilidades de intercambio estudiantil e internacionalización, con la participación de tutores internacionales.

Las propuestas continuarán durante el martes y miércoles con actividades relacionadas con ciencias económicas, habilidades blandas, derechos cotidianos y herramientas para emprender.

Hasta cuándo se puede visitar

La Expocarreras permanecerá abierta hasta el miércoles 30 de septiembre, de 9 a 18, en la Estación Belgrano.

La actividad está dirigida especialmente a estudiantes que se encuentran próximos a finalizar la escuela secundaria, aunque también constituye una oportunidad para cualquier persona interesada en conocer la oferta académica de la UNL.

Para realizar consultas, la Universidad habilitó el teléfono (0342) 4587800, interno 604; el WhatsApp en Lengua de Señas Argentina (LSA) +54 9 (342) 4071113 y el correo electrónico [email protected].

Toda la información sobre carreras y actividades puede consultarse además en www.unl.edu.ar/muchomas.