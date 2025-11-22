Estudiantes (RC) y Deportivo Madryn, primera función rumbo al segundo ascenso

Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Deportivo Madryn, desde las 21.15, en la primera final del Reducido. Televisará TyC Sports.

Este sábado desde las 21.15, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, se pondrá en marcha la final del Reducido de la Primera Nacional. Estudiantes de Río Cuarto, con el impulso de su gente, recibirá a Deportivo Madryn en el primer encuentro de una llave que definirá al segundo equipo ascendido a la Liga Profesional 2026.

Será el inicio de una serie cargada de tensión, donde ambos llegan con argumentos sólidos para ilusionarse.

Campañas idénticas, destinos distintos

Tanto Estudiantes como Madryn completaron la fase regular con 16 triunfos, 12 empates y 6 derrotas, aunque su rendimiento tuvo consecuencias diferentes: el equipo de Leandro Gracián terminó como líder de la Zona A, mientras que los dirigidos por Iván Delfino finalizaron segundos en la Zona B, detrás de Gimnasia de Mendoza.

Cómo fue el camino hasta la final

Estudiantes de Río Cuarto (DT: Iván Delfino)

Eliminó a Patronato en primera fase.

Superó a Gimnasia y Tiro de Salta en cuartos.

Venció a Estudiantes de Caseros en semifinales.

Deportivo Madryn (DT: Leandro Gracián)

Perdió la final directa por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza.

Eliminó a Gimnasia de Jujuy, tras la controversia de un fallo administrativo que le dio por pérdida la ida a los jujeños.

Dejó en el camino a Deportivo Morón en semifinales, con un global 1-1 y ventaja deportiva, en medio de un cierre escandaloso.

Llega sin su goleador Germán Rivero, suspendido.

Contexto y expectativas

Estudiantes intentará aprovechar el primer partido para tomar ventaja aprovechando la localía, en un estadio que suele potenciar su rendimiento. Madryn, por su parte, buscará llevarse un resultado que le permita definir en su casa, donde históricamente se hace fuerte.

La ausencia de Rivero puede ser un condicionante importante para el Aurinegro, mientras que el Celeste intentará imponer su orden y eficacia para encaminar el sueño del ascenso.