GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

El argentino largará en esa posición en el GP de Las Vegas. Lando Norris consiguió la pole bajo la lluvia y buscará acercarse al título.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en su recta final, con Lando Norris como líder del campeonato y el Gran Premio de Las Vegas marcando la 22.ª fecha de un año intenso. En la clasificación, Norris se quedó con la pole, seguido por Max Verstappen y Carlos Sainz, mientras que Franco Colapinto tuvo un día complicado y partirá desde la 15.ª posición.

Franco Colapinto evidenció velocidad durante la clasificación, y en más de una vuelta parecía encaminado a alcanzar la Q3. Sin embargo, un error clave lo alejó de ese objetivo: en uno de sus giros rápidos excedió los límites de la pista, justo cuando tenía ritmo. Esa salida lo dejó corto para avanzar a la etapa final, lo que lo condenó a largar en el 15.º lugar el domingo.

image

Más allá de eso, la mejora de la pista permitió que otros pilotos también aprovecharan para dar un salto: por ejemplo, Pierre Gasly logró meterse en la Q3 y saldrá desde la décima posición.

Por qué su resultado en Las Vegas importa

Largando desde la 15.ª posición, Colapinto tiene un reto importante por delante: deberá aprovechar cualquier oportunidad en carrera para escalar posiciones. Su rendimiento en clasificación mostró que tiene el talento para dar vueltas competitivas, pero los pequeños errores le han jugado en contra.

Además, su continuidad para 2026 le da un incentivo extra. Sabe que su temporada actual no es solo un tramo de adaptación, sino una demostración para ganarse un asiento estable. Tener una buena actuación en las últimas fechas puede marcar la diferencia no solo en términos de resultados, sino también en credibilidad dentro del equipo.