Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

El argentino largará en esa posición en el GP de Las Vegas. Lando Norris consiguió la pole bajo la lluvia y buscará acercarse al título.

22 de noviembre 2025 · 09:02hs
GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en su recta final, con Lando Norris como líder del campeonato y el Gran Premio de Las Vegas marcando la 22.ª fecha de un año intenso. En la clasificación, Norris se quedó con la pole, seguido por Max Verstappen y Carlos Sainz, mientras que Franco Colapinto tuvo un día complicado y partirá desde la 15.ª posición.

Una qualy con luces y sombras para Colapinto

Franco Colapinto evidenció velocidad durante la clasificación, y en más de una vuelta parecía encaminado a alcanzar la Q3. Sin embargo, un error clave lo alejó de ese objetivo: en uno de sus giros rápidos excedió los límites de la pista, justo cuando tenía ritmo. Esa salida lo dejó corto para avanzar a la etapa final, lo que lo condenó a largar en el 15.º lugar el domingo.

image

Más allá de eso, la mejora de la pista permitió que otros pilotos también aprovecharan para dar un salto: por ejemplo, Pierre Gasly logró meterse en la Q3 y saldrá desde la décima posición.

Por qué su resultado en Las Vegas importa

Largando desde la 15.ª posición, Colapinto tiene un reto importante por delante: deberá aprovechar cualquier oportunidad en carrera para escalar posiciones. Su rendimiento en clasificación mostró que tiene el talento para dar vueltas competitivas, pero los pequeños errores le han jugado en contra.

Además, su continuidad para 2026 le da un incentivo extra. Sabe que su temporada actual no es solo un tramo de adaptación, sino una demostración para ganarse un asiento estable. Tener una buena actuación en las últimas fechas puede marcar la diferencia no solo en términos de resultados, sino también en credibilidad dentro del equipo.

Franco Colapinto Lando Norris Las Vegas
Noticias relacionadas
Franco Colapinto finalizó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas.

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll.

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: "Que se enfoque en sumar un punto"

Bernie Ecclestone elogió a Franco Colapinto.

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

alpine elimino un polemico posteo que habia generado bronca entre los fanaticos de colapinto

Alpine eliminó un polémico posteo que había generado bronca entre los fanáticos de Colapinto

Lo último

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Último Momento
Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Luis Spahn: El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera

Luis Spahn: "El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera"

Spahn: Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse

Spahn: "Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse"

Ovación
Spahn, sobre la compra de Casa Unión: Cumplimos el legado de Don Ángel

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: Una pena

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: "Una pena"

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"