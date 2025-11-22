Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

La FIA investiga al argentino Franco Colapinto (Alpine), quien clasificó en la 15° posición para el Gran Premio de Las Vegas. Los motivos.

Ovación

Por Ovación

22 de noviembre 2025 · 09:06hs
Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

En la antesala del Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó bajo investigación por parte de los comisarios deportivos de la FIA debido a una supuesta infracción en la gestión de neumáticos tras la clasificación. La situación tomó relevancia en las últimas horas, ya que la decisión podría derivar en una sanción económica o incluso deportiva, a pocas horas de la carrera del domingo.

La audiencia, de madrugada para Argentina

La citación formal al equipo Alpine se produjo a las 21:15 del viernes en Las Vegas, lo que en Argentina significó las 02:15 de la madrugada del sábado 22 de noviembre. El encuentro con los delegados técnicos tuvo lugar dentro del marco reglamentario de la Fórmula 1, en una instancia clave de la investigación.

¿Qué se investiga?

La investigación se centra en el presunto incumplimiento de los artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la FIA. Según lo detallado, el equipo habría hecho uso de neumáticos que ya habían sido devueltos electrónicamente luego de la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3), que fue declarada bajo condiciones de pista mojada.

El Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, fue quien elevó el reporte oficial. El reglamento establece que, tras una práctica en mojado, cada equipo debe devolver electrónicamente a la FIA un juego de neumáticos intermedios dentro de las dos horas posteriores a la finalización de la sesión. Este procedimiento no habría sido cumplido por el coche #43, correspondiente a Colapinto.

Clasificación y riesgo de sanción

En lo deportivo, Colapinto consiguió avanzar a la Q2 y terminó la clasificación en la 15.ª posición, demostrando solidez en un circuito exigente como el urbano de Las Vegas. Sin embargo, esta situación administrativa podría alterar su lugar de salida o derivar en penalizaciones.

La resolución de los comisarios deportivos se espera en las próximas horas, con la posibilidad de afectar su posición en la grilla o incluso comprometer su estrategia para la carrera.

