El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), quien largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, se lamentó por el error que tuvo en la penúltima vuelta de la clasificación: “Una pena”.
Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: "Una pena"
El argentino largará 15° en el GP de Las Vegas. Sin embargo, se encuentra bajo investigación por parte de la FIA por el mal uso de neumáticos.
Por Ovación
Colapinto había tenido una muy buena Q1, en la que terminó 11° y pudo meterse entre los 15 que avanzaron a la Q2.
Sin embargo, no pudo redondear una buena actuación en la segunda tanda clasificatoria, ya que necesitaba un buen tiempo en sus últimas vueltas debido a que habían mejorado mucho las condiciones de pista bajo la lluvia y su ilusión se vino abajo cuando se pasó en una curva.
El mal momento de Colapinto en la clasificación
Con respecto a dicho momento, el argentino explicó: “En la ante última vuelta venía bajando mucho y toque el piano en la penúltima curva y se me puso todo de costado”.
“Es una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si llegaba a Q3, pero 11 quedaba seguro”, se lamentó el argentino.
Además, reconoció que "fue una qualy difícil" porque "había poco grip y mucho spray".
La carrera del Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la vigésimo segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, será este domingo a la una de la madrugada. Allí, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en un 2025 muy complicado en Alpine.