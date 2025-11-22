Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

El próximo sábado 29 de noviembre se disputará la primera edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados con presencias internacionales de lujo.

22 de noviembre 2025 · 09:43hs
Una semana falta para la primera gran prueba de aguas abiertas para aficionados.  

A una semana del inicio, un total de 70 nadadores que serán protagonistas del primer gran desafío, que se concretará el próximo 29 de noviembre, siguen entrenando y comienzan a ponerse a punto para cumplir el sueño de unir las ciudades de Santa Fe y Coronda a puro esfuerzo y pasión. Esta primera ventana contará con 22 nadadores individuales y 12 equipos de cuatro integrantes, quienes intentarán alcanzar la costanera corondina y escribir su propia historia en las aguas del río más emblemático del mundo.

Presencias de prestigio en la prueba de aficionados

En la cuenta regresiva hacia un evento deportivo histórico para la provincia y el país, la Santa Fe – Coronda de Aficionados confirma la participación de figuras emblemáticas que ya saben lo que significa unir ambas ciudades en la tradicional maratón profesional.

Viejos Lobos de Mar: un equipo cargado de historia. Uno de los equipos de posta destacados será Viejos Lobos de Mar, integrado por nombres que dejaron una huella imborrable en la prueba madre:

-Claudio Plit, cuádruple campeón de la Santa Fe – Coronda, ganador en 1974, 1975, 1976 y 1977, referencia indiscutida de las aguas abiertas a nivel mundial.

-Gustavo Oriozabala, cinco veces participante de la maratón (1990–1994), con un notable 4º puesto en 1992.

-John Morgan, quien compitió en 1991, finalizando en el 13º puesto y convirtiéndose en el único nadador no vidente en animarse a este desafío extremo.

-Jaime Lomelín, el mexicano que debutó en la reanudación de la Maratón en 1987 y participó de varias ediciones.

Presencia femenina de elite

Se suma también la santafesina Antonella Bogarin, reconocida nadadora de aguas abiertas, representante argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y participante de dos ediciones de la Maratón. Antonella nadará como integrante de la posta “Delfín Náutica”.

Participación individual con experiencia en la prueba mayor Varios nadadores que formaron parte de la edición profesional volverán a desafiar el río, ahora en el formato de aficionados:

Bruno Lemaire (Coronda), participante de la edición 2013.

Claudio Tisera (San Jorge), participante de la Santa Fe – Coronda 2015.

Guillermo Vignolo, experimentado aguasabiertista, dos veces participante de la prueba mayor (1988 y 1990).

Con estas presencias de enorme prestigio, la primera edición de la Santa Fe – Coronda para Aficionados suma emoción, historia y un valor simbólico que enaltece aún más este desafío de superación personal que cientos de nadadores están próximos a vivir.

