San Lorenzo pretende pisar fuerte en su visita a Central Córdoba

San Lorenzo visitará a Central Córdoba, desde las 22, en Santiago del Estero, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura.

San Lorenzo de Almagro, quinto en el Grupo B, visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, cuarto en el Grupo A, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 22 horas con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Lucas Novelli estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

El equipo de Damián Ayude viene de empatar 1-1 con Sarmiento de Junín, en condición de local, en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura. A pesar de la crisis institucional en la que vive, el "Ciclón" se terminó clasificando a la Copa Sudamericana y siendo uno de los mejores equipos del año, habiendo llegado aoctavos de final en ambos semestres con un plantel repleto de juveniles.

Para este partido ante el "Ferroviario", el director técnico tendrá la baja del defensor Daniel Herrera, que salió reemplazado a los 34 minutos de juego ante Sarmiento de Junín debido auna rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

El futbolista de 21 años sería reemplazado por el colombiano Jhohan Romaña que volvería al primer equipo. Además, en el mediocampo, Ignacio Perruzzi ingresaría por su hermano Francisco.

La única duda que tendría Ayude sería en el arco ya que espera por el retorno del paraguayo Orlando Gill que fue titular en los amistosos internacionales de su selección ante Estados Unidos y México y, por un problema logístico del vuelo, aún no se reincorporó a los entrenamientos.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de empatar 1-1 con Banfield, el pasado domingo, en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Los santiagueños finalizaron en el cuarto lugar de la zona con 24 puntos, a cinco del líder Boca.

- Probables formaciones -

Central Córdoba (SdE):Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT:Omar De Felippe.

San Lorenzo de Almagro:Facundo Altamirano o Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT:Damián Ayude.

Horario: 22.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

TV: TNT Sports Premium.