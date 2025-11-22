Uno Santa Fe | Ovación | Argentino

Se juega la jornada final del Argentino Juvenil M17

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby se medirá con Buenos Aires en la final del Campeonato Argentino en la provincia de San Juan.

22 de noviembre 2025 · 09:41hs
Santa Fe jugará este domingo la final del Argentino frente a Buenos Aires.

San Juan vivirá la última jornada de la etapa decisiva del Campeonato Argentino Juvenil M17 2025 que organiza la Unión Argentina de Rugby. Ya se disputaron dos jornadas, la última fecha de la fase de grupos, continuó con los cruces de semifinales, y este sábado 22 de noviembre será el turno de las finales en lo que se denomina el formato concentrado. Al igual que las jornadas precedentes, la actividad se disputará San Juan Rugby Club, ubicado en calle 12 de Octubre esquina Pellegrini, departamento Santa Lucía.

Culmina el Torneo Argentino Juvenil

Tras cuatro competitivas jornadas entre los seleccionados de cada unión perteneciente a la Unión Argentina de Rugby este domingo 23 de noviembre se juegan las finales del certamen para definir a los campeones en San Juan. El mismo día también se jugará la gran final del Select 12 (ganador Select 12 Sur vs. ganador Seleect 12 norte) para definir quién logrará su ascenso al Argentino Juvenil edición 2026.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina jugará este domingo a las 16.30, frente a su similar de la Unión de Rugby de Buenos Aires, en cancha de San Juan RC, en busca del título. La escuadra santafesina y la porteña ya se enfrentaron en la fase de grupos, en el cual resultó una clara victoria de Las Águilas por 52 a 7.

Igualmente, esa derrota no le impidió a los dirigidos por Gregorio Favre de clasificar a semifinales, al haber terminado segundo en la fase de grupos, ya que había logrado superar a Córdoba en cancha de Córdoba Athletic y a Alto Valle en Sauce Viejo. En semifinales, el pasado miércoles, los santafesinos derrotaron en el clásico a la Unión de Rugby de Rosario por 30 a 25.

El plantel de Santa Fe que está jugando el Argentino Juvenil está integrado por el siguiente plantel: Juan Miguel Boggero, Tobías Moreira, Federico Narváez, Leandro Lara, José Migueles, Bautista Valentín Benítez, Juan Martín Erbetta, Gastón Zenclusen, Federico Sieber, Santino Firmani, José Santiago Carrizo, Nicolás Beltaco, Luciano Franco y Felipe Fernández Pont (fowards); Gonzalo Fruttero, Joaquín Dechiara, Bautista Acevedo, Juan Martín Dipp, Octavio Sarsotti, Felipe Ramírez, Mateo Rolón, Thiago Allignani, Federico Rubio, Nicolás Rizzi, Ivo Hass, Teo González Mann y Valentino Cescut (backs).

La URBA eliminó en semifinales a Tucumán, lo hizo frente a Rosario.

El programa completo de la última jornada del Campeonato Argentino Juvenil M17, que se desarrollará íntegramente en el San Juan Rugby Club, es así:

Zona Campeonato

Final: Buenos Aires vs. Santafesina (16:30hs)

Tercer puesto: Tucumán vs. Rosario (15:00hs)

Quinto puesto: Cordobesa vs. Salta (10:30hs)

Séptimo puesto: Cuyo vs. Alto Valle (10:40hs)

Zona Ascenso

Final: Uruguay vs. Sanjuanina (15:00hs)

Tercer puesto: Entrerriana vs. Mar Del Plata (9:10hs)

Quinto puesto: Chile vs. Nordeste (9:00hs)

Séptimo puesto: Oeste vs. Santiagueña (9:20hs)

Select 12

Final: Paraguay vs. Austral (10:50hs)

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Luis Spahn: "El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera"

Spahn: "Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse"

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: "Una pena"

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"