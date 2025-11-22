Uno Santa Fe | Santa Fe | Casa de Gobierno

Con kermés en la Plaza 25 de Mayo y visitas guiadas a la Casa de Gobierno termina la Semana Invencible

Será esta tarde desde las 17, en la Plaza 25 de Mayo. Además del acto central se presentará “De Blandengue a Brigadier”, una puesta en escena que hará eje en la vida de Estanislao López

22 de noviembre 2025 · 13:14hs
Terminan los festejos de la Semana Invencible por los festejos del natalicio del Brigadier

Terminan los festejos de la Semana Invencible por los festejos del natalicio del Brigadier

La Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, será escenario esta tarde para el cierre de la Semana Invencible. A partir de las 17, el Gobierno de la Provincia desplegará una atractiva propuesta para celebrar el 239 años del nacimiento del Brigadier General Estanislao López.

Pensada para ser disfrutada en familia y con amigos, todo con acceso libre y gratuito, será una tarde para celebrar la historia del caudillo santafesino con la fuerza de Los Dragones, la voz del Chimi Santafesino, música, danzas, feria de emprendedores y juegos tradicionales que recuperarán el espíritu festivo de las viejas kermeses. Además, habrá visitas guiadas por Casa de Gobierno y stands con propuestas gastronómicas tradicionales y gratuitas como mate cocido, churros, pastelitos, tortas fritas, entre otros.

Brigadier: relatos, Dragones y kermés

La programación comenzará a las 17 con feria emprendedores y juegos de kermés entre los que se destacan competencias de embolsados, desafíos para tirar la lata, partidas de bolitas y payana, para que chicos y grandes vuelvan a disfrutar de esos clásicos de siempre. También se podrá jugar al elástico, poner a prueba la memoria con el Memotest Federal, inspirado en símbolos y personajes de la historia santafesina, y participar en un espacio literario y de fanzines, donde se crearán collages, ilustraciones y lecturas en voz alta dedicadas al Brigadier.

A las 18.15 se desarrollará el acto protocolar y al finalizar se llevará a cabo “De Blandengue a Brigadier”, una puesta en escena que hará eje en la vida de Estanislao López. A partir de la narración del Chimi Santafesino y con la participación de actores y de los integrantes del cuerpo de Dragones de la Independencia, se recorrerá parte de la historia del Brigadier combinando memoria, arte y emoción. La presentación contará también con la musicalización de la Banda Sinfónica de la Policía de Santa Fe.

Luego, la Compañía Municipal de Danzas Folclóricas de Avellaneda ofrecerá su imponente espectáculo de malambo y bombo.

Para culminar esta propuesta, de 20 a 22.30, habrá visitas guiadas por Casa de Gobierno. Serán cada media hora con cupo limitado -por orden de llegada- y para participar es necesario dirigirse al hall del edificio. Allí se podrá conocer su historia recorriendo, entre otros espacios, el Salón Blanco y el Despacho del Gobernador.

Antorchas y danza

Sobre el cierre de las actividades, a las 20, se desarrollará en el Convento de San Francisco del Paseo de las Tres Culturas la Marcha de las Antorchas organizada por el Instituto Lopeciano.

Además, de 20 a 22 en el Museo Casa del Brigadier General Estanislao López (Av. Gral. López 2792) habrá escenas de 15 minutos a cargo de la Escuela de Danzas Argentinas "Mi Terruño" de San José del Rincón.

