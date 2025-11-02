Estudiantes recibe a Boca en un partido vital en la lucha por estar en los playoffs

Boca, quinto con 20 puntos, visitará a Estudiantes, cuarto con 21 unidades, a partir de las 16, por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura

Boca , quinto con 20 puntos, visitará este domingo a Estudiantes , cuarto con 21 unidades, por la decimocuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura . El encuentro se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi, desde las 16, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TNT Sports.

El equipo de Claudio Úbeda viene de ganarle 3-1 a Barracas Central, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco del partido pendiente de la duodécima fecha, postergado por el fallecimiento del entrenador boquense Miguel Ángel Russo.

El Xeneize sumó tres puntos trascendentales para asentarse en la zona alta del Grupo A y empezar a poner un pie en los octavos de final del certamen.

Para este partido ante los platenses, el exayudante de campo de Russo tendrá dos bajas sensibles en el mediocampo: el referente y campeón del mundo Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla ante Barracas, y Rodrigo Battaglia que continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Estos serán reemplazados por Milton Delgado y Tomás Belmonte.

Asimismo, Úbeda le dará la chance de mostrarse como titular a Exequiel Zeballos, delantero intermitente que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos. El formado en Boca reemplazará al chileno Williams Alarcón.

Por su parte, el equipo de Eduardo Domínguez disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de local, venció 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Para este partido ante Boca, el entrenador ex-Colón cumplirá 150 encuentros al mando del Pincha y repetirá el mismo equipo que venció al Lobo en el clásico.

Probables formaciones de Estudiantes y Boca

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Horario: 16.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Ariel Penel.

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

TV: TNT Sports.