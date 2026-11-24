Organizado por el Tin Tin Box, unos trece combates con púgiles aficionados de la región, animaron una destacada cartelera en el Paraje Chaco Chico

Una cartelera con trece combates amateurs se realizó en las instalaciones del Club Social y Deportivo El Chaquito ubicado en el Paraje Chaco Chico , en General Paz al 12.000, en el norte de la capital provincial, bajo la organización del Tin Tin Box , y bajo la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

La contienda se concretó con la presencia de púgiles aficionados de la región, ante un muy buen marco de público, los cuales brindaron muy buenos espectáculos.

Se concretó gran festival de boxeo en El Chaquito

Fue una jornada que reunió a los amantes de los puños, el evento organizado por Luis Zabala del Tin Tin Box, contó con la fiscalización de Lisandro Maglier de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, Ricardo Centurión fue el árbitro, mientras que José Baisetto, Darío Gómez, y Diego Rivero los jueces; Beatríz Perassi la cronometrista, y el doctor Sergio Ramseyer el médico presente.

Uno de los combates atractivos fue el que Jonathan Salcedo le ganó por puntos a Pablo Ozan del King Box. Peca, de 22 años, representante del gimnasio Thunder Box, le dijo a UNO Santa Fe que "la pelea que hice fue diferente a las que estoy acostumbrado a llevar a cabo, que es boxear contragolpeando. En esta oportunidad lo busqué los tres rounds, era un rival muy escurridizo que se movía constantemente".

Agustín Morales de Arroyo Leyes y representante del Olimboxing lleva siete peleas invicto.

El púgil entrenado por Diógenes Totino Caunedo subrayó que "pude buscarlo los tres rounds con combinaciones profundas ya que él estaba más pesado que yo. Tenía tres kilos arriba pero decidí agarrar la pelea igual por la confianza a la preparación que tuve con Totino y con mi preparador físico Alexis Sandoval, que son los que integran mi gran equipo".

Por otro lado, Agustín Morales del Olimboxing, con 24 años y oriundo de Arroyo Leyes, lleva siete combates invicto, y ahora derrotó por puntos a Franco Duffalde del Periboxing. Otro púgil entrenado por Walter Zoccola, Bladimir Balbuena de 21 años de Arroyo Leyes le ganó a Nahuel Britos del Team Toledo, y Jairo Sánchez de Alto Verde y con 19 años años se impuso a Nicolás Rodríguez del Club Atlético Colón.

El representante del Peri Boxing, Leonardo Alviso se impuso por puntos a Federico Palavecino del Upper entrenado por Lucho Fernández, Thiago Contreras del Chino Box hizo lo propio con Miguel Córdoba del Colastiné Box, Malena Fernández del JAB Trainning Center hizo lo propio con Camila Furlán del Club Universitario de Paraná en hasta 60kg, y Aron Lemos del Thunder Box a Benjamín Lencina del Olimboxing por puntos en hasta 57kg.

En hasta 63kg, Gianella Rodríguez del Thunder Box venció por puntos a la Coreana Gabriela Zabala del mismo gimnasio ubicado en el norte de la capital santafesina, Faccundo Ojeda del Thunder Box le ganó a Tomás Brassen del JAB Trainning Center en hasta 72kg, Jorge Lallana del Thunder hizo lo propio con Ricardo Chen del Bustos Box en 59kg, y Rubén Solis del Herrera Box de la ciudad de San Justo doblegó a Lucas Madolé del Colastine Box.

Jairo Sánchez de 19 años y oriundo de Alto Verde sumó su decimoquinta pelea como aficionado.

Dos santafesinos se presentan en Buenos Aires

Dos púgiles santafesinos de trascendencia nacional como son Alan el Rusito Crenz y Kevin el Pipa Furrer tendrán sus presentaciones el próximo fin de semana en Buenos Aires. El próximo viernes 27 de noviembre, en el microestadio José María Gatica de Avellaneda, el santafesino Kevin Furrer, entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep se medirá a 8 rounds en categoría welter con Walter el Negro Dávila, en una gran velada de boxeo Federal Agentino organizado por Moran Boxing Promotions. El evento será televisado desde las 21 horas por ESPN +.

Por su parte, en el marco del programa La Leyenda Continúa organizado por OR Promotions de Osvaldo Rivero y con televisación de Boxeo de Primera de TyC Sports, el próximo sábado 28 de noviembre, el santafesino Alan el Rusito Crenz hará una nueva defensa de su corona latina en el predio de la Federación Argentina de Box ubicada en el barrio porteño de Almagro frente al venezolano Jonathan Mena. Entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, tiene un currículum de 18 triunfos, de los cuales 17 fueron por la vía rápida.