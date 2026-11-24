El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, confirmó seis cambios en el plantel que se medirá con Escocia el próximo domingo 29 de noviembre en Inglaterra

Felipe Contepomi tuvo que realizar seis cambios en el plantel de Los Pumas.

Los Pumas ya están en Londres y trabajan con la mira puesta en Escocia , su próximo rival en el cierre del Nations Championship. El encuentro se disputará este domingo, desde las 10.10, en Twickenham, y definirá el séptimo puesto del certamen, luego de que ambos seleccionados terminaron cuartos en sus respectivos hemisferios. Entre las bajas está la del primera línea rafaelino Mayco Vivas por suspensión, ya que fue expulsado en el test match frente a Francia en París.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi jugará por el séptimo puesto frente al Cardo, después de que ambos equipos concluyeran en la cuarta posición de sus respectivos hemisferios. Escocia llega al encuentro tras una contundente victoria frente a Japón, mientras que Argentina ganó uno de los tres partidos que disputó durante su gira europea. Los Pumas cayeron el sábado ante Francia por 45 a 17.

Una de las novedades es la ausencia de Boris Wenger, quien quedó descartado luego de sufrir una lesión en el rostro durante la derrota frente a Francia por 45-17, en París. El primera línea nacido en Villa María recibió un golpe en la cabeza a los 17 minutos del primer tiempo, que le provocó un corte de consideración. Después de la acción, abandonó el campo de juego y se dirigió al vestuario para someterse al protocolo de evaluación por conmoción cerebral (HIA). Su lugar fue ocupado por Mayco Vivas, aunque el propio pilar también será baja para el compromiso ante los escoceses debido a una suspensión.

El primera línea rafaelino Mayco Vivas no estará ante Escocia por suspensión. Gentileza Jano Colcerniani

Las ausencias no terminan allí. Pablo Matera tampoco estará disponible por cuestiones personales, mientras que entre los backs quedaron afuera Mateo Carreras, por una lesión en un hombro; Santiago Chocobares, por una molestia muscular; y Bautista Delguy, debido a una lesión en una de sus rodillas. En total, Contepomi tendrá seis bajas para el último partido argentino en el torneo.

Ante este panorama, el cuerpo técnico incorporó a seis jugadores para completar la convocatoria. Entre los forwards se sumaron Rodrigo Martínez, Ignacio Ruiz, Juan Segundo Martín Montilla y Santiago Grondona. En tanto, Matías Moroni y Santiago Pernas fueron convocados para reforzar la línea de backs.

El seleccionado argentino tendrá toda la semana para preparar el encuentro en la capital inglesa. Los entrenamientos se intensificarán hasta el jueves, mientras que el viernes se dará a conocer la formación titular. El sábado, en tanto, se realizará el tradicional Captain’s Run, antes del partido del domingo.

Del otro lado estará un equipo escocés que llega con confianza después de conseguir una contundente victoria frente a Japón. Los Pumas, por su parte, buscarán cerrar la gira europea con una alegría, luego de haber conseguido un triunfo en los tres encuentros disputados durante esta etapa del certamen.

Fixture finales Nations Championship:

Viernes 27 de noviembre: Fiji vs Italia, a las 13.40 por el 11° puesto

Viernes 27 de noviembre: Irlanda vs Australia, a las 17.10 por el 5° puesto

Sábado 28 de noviembre: Gales vs Japón, a las 10 por el 9° puesto

Sábado 28 de noviembre: Inglaterra vs Nueva Zelanda, a las 13.40 por el tercer puesto

Domingo 29 de noviembre: Escocia vs Argentina, a las 10 por el 7° puesto

Domingo 29 de noviembre: Francia vs Sudáfrica, a las 13.40, la final por el título