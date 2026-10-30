Coronda se prepara para celebrar la 67.ª Fiesta Nacional de la Frutilla con tres días de actividades y una noche central con grandes shows musicales

La celebración será el 6, 7 y 8 de noviembre, con propuestas gratuitas en la plaza, más de 268 puestos de emprendedores y un espectáculo central en la Costanera. El intendente Ricardo “Bachi” Ramírez también advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector productivo.

Fiesta Nacional de la Frutilla. Coronda celebrará su 67.ª edición del 6 al 8 de noviembre con actividades gratuitas y 268 emprendedores.

Coronda se prepara para celebrar la 67.ª edición de la Fiesta Nacional de la Frutilla , que tendrá lugar el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Con espectáculos musicales, gastronomía, emprendedores y actividades para toda la familia, la ciudad volverá a rendir homenaje al fruto que la identifica y representa uno de sus principales motores productivos.

En diálogo con UNO 106.3 , el intendente de Coronda, Ricardo “Bachi” Ramírez, destacó el trabajo que se viene realizando para organizar la celebración y confirmó que habrá propuestas durante las tres jornadas, con actividades gratuitas en la plaza y un único espectáculo central con entrada paga en la Costanera.

“Más de 268 emprendedores tenemos alrededor de la plaza y las zonas aledañas, no solamente emprendedores, sino gastronómicos. Es un trabajo muy grande que vienen haciendo los chicos”, señaló el mandatario, quien anticipó que esperan recibir visitantes de distintos puntos del país.

La programación también incluirá la tradicional carpa de la producción, actividades vinculadas con la cosecha y el procesamiento de la frutilla, espectáculos musicales y la elección de la representante cultural.

Tres días de actividades y una noche central en la Costanera

Ramírez explicó que durante el viernes, sábado y domingo, desde las 19, estará habilitada la carpa de la producción, donde se mostrarán distintas tareas vinculadas con la actividad frutillera.

“Ahí demostramos todas las actividades que hace la familia con el despallizado, sacando el tronquito”, explicó sobre una de las propuestas que permiten acercar al público al trabajo que hay detrás de la producción.

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El viernes tendrá lugar la noche de cumbia, con espectáculos gratuitos en la plaza. Durante el sábado se desarrollará el acto central en la Costanera, con la elección de la representante cultural y las actuaciones previstas para esa jornada.

La propuesta continuará después de los espectáculos principales con dos DJ en vivo, una alternativa pensada especialmente para el público joven.

“A pedido de los jóvenes y de la comisión se levanta la silla sobre las 2:30 de la mañana y hay dos DJ que hacen tipo boliche en la puerta, que dura hasta las 5:30, como para darle también una expresión en la fiesta a los jóvenes”, contó Ramírez.

El domingo también habrá actividades gratuitas en la plaza. Según estimó el intendente, las propuestas de las tres jornadas podrían convocar a unas 50.000 personas.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

El acceso a las actividades de la plaza será gratuito durante los tres días. La única propuesta con entrada paga será el espectáculo central del sábado en la Costanera.

Las entradas tienen un valor de $40.000 y se encuentran disponibles a través de Ticketway, con alternativas de pago en cuotas y mediante billeteras virtuales.

Ramírez indicó que el sector preferencial ya se encontraba agotado y que otro sector tenía vendido aproximadamente el 50% de su capacidad.

“Nosotros siempre pensamos que la familia tiene que disfrutar de esto porque realmente es un reconocimiento, por supuesto, al productor de frutilla, pero a toda la cadena productiva”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la participación de las empresas vinculadas con la elaboración del fruto: “Nosotros tenemos 14 empresas relacionadas a la elaboración de nuestro fruto, y realmente siempre nos acompañan, y también son parte de la economía y del trabajo de la ciudad”.

Una fiesta que creció junto con la producción corondina

El intendente valoró el crecimiento de la celebración y el acompañamiento de las empresas locales, de la región y del Gobierno provincial para sostener una programación de tres jornadas.

“Esta fiesta nacional ha crecido muchísimo y la verdad que hoy, en momentos difíciles, estamos pudiendo mantenerla con los tres días”, afirmó.

Ramírez también destacó el papel de la representante cultural en la difusión de la celebración. Según explicó, recorre distintas localidades durante el año para promocionar la fiesta y acercar la identidad frutillera de Coronda a otros puntos del país.

“Nosotros recibimos gente de distintos lados del país, no solamente de acá de la región”, remarcó.

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Un año difícil para los productores de frutilla

Más allá de la celebración, Ramírez se refirió a las dificultades que atraviesa el sector productivo. El intendente, que también es productor de frutillas, describió una temporada complicada por las condiciones climáticas, la calidad de la fruta y la caída del consumo.

“Es un año muy difícil, un año muy complicado. Tuvimos prácticamente en la primicia un mes nublado, de mucha llovizna, con fruta que no era de calidad, tuvimos problemas con las plantas. Un año complicado, con muy poco consumo. No hay demanda”, explicó.

El mandatario señaló que la frutilla corondina se comercializa principalmente en mercados cercanos, como Santa Fe y Rosario, mientras que buena parte de la producción se destina actualmente a la industria.

Sin embargo, advirtió que la demanda industrial también se encuentra retraída y que los precios registraron una caída.

“Los números con la industria están muy bajos, las industrias están ahí quietas, con muy poca demanda. Y eso ha caído el precio”, afirmó.

Ramírez explicó que producir frutillas implica costos elevados y que los productores no tienen la posibilidad de fijar unilateralmente los valores de venta, ya que dependen de la oferta y la demanda.

Frente a ese escenario, destacó el acompañamiento de la Secretaría de Producción municipal y las herramientas provinciales para asistir al sector, entre ellas la refinanciación de créditos y alternativas para afrontar gastos generales.

“Nosotros defendemos este fruto porque es el fruto que nos identifica como ciudad. Cuando hablamos de frutilla hablamos de Coronda, y cuando hablamos de Coronda hablamos de innovación, de empleo, de trabajo y de la cultura del trabajo”, expresó.

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Una invitación a celebrar la identidad de Coronda

A pesar de las dificultades que atraviesa la producción, la ciudad se prepara para una nueva edición de su fiesta más representativa. La propuesta combina el reconocimiento a los productores y a toda la cadena frutillera con espectáculos, gastronomía, emprendedores y actividades para visitantes de distintas edades.

“La fiesta es el 6, 7 y 8 de noviembre. Coronda los espera, yo siempre digo con los brazos abiertos, con una ciudad muy acogedora”, invitó Ramírez.

Y concluyó con una referencia al producto que le da identidad a la celebración: “A disfrutar de esta fiesta y de ese fruto rojo que muchas veces lo disfrutamos en la mesa cuando saboreamos un postre de frutilla, que es tan reconocido no solamente a nivel provincial sino también a nivel nacional y mundial”.