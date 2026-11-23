Sarmiento prevé pagar a Unión 1,5 millones de dólares por el pase del delantero paraguayo. Su representante descartó la posibilidad de que llegue a San Lorenzo.

El futuro de Junior Marabel se juega entre Junín y Santa Fe. Sarmiento prepara la compra del delantero paraguayo, cuyo pase pertenece a Unión, tras una temporada en la que convirtió 14 goles. Mientras el Tatengue aguarda que se ejecute la opción, Juan Cruz Oller, representante del futbolista, descartó la posibilidad de que el atacante se incorpore a San Lorenzo.

LEER MÁS: Unión tendrá un importante ingreso económico por la transferencia de Junior Marabel

Cuánto cobraría Unión por el pase de Marabel

Sarmiento tiene previsto ejercer en los próximos días la opción de compra por 1,5 millones de dólares. Si se concreta la operación, Unión cobrará el monto acordado y el Verde se quedará con el pase del delantero, que jugó a préstamo en Junín.

Marabel cerró el año con seis goles en el Apertura, ocho en el Clausura y cinco asistencias. En Sarmiento lo consideran una pieza importante para el próximo torneo, aunque una venta posterior sigue entre las posibilidades.

Oller le puso un freno a la versión de San Lorenzo

El nombre de Marabel circuló en Boedo mientras el Ciclón busca un delantero para 2027. La probable salida de Rodrigo Auzmendi y el interés que despertó Alexis Cuello en la MLS abrieron esa búsqueda. Por el paraguayo, el tema quedó en una versión de mercado, sin negociaciones en curso.

“San Lorenzo no puede costear la llegada de Marabel”, afirmó Oller en Equipo Desafío Radio. Para Unión, la novedad pasa por Junín, donde Sarmiento se prepara para ejecutar la opción de compra.