Tras la primera audiencia en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el abogado Néstor Oroño afirmó que su representada actuó exclusivamente como fiscal de homicidios. Argumentó que Ferraro no autorizó la extracción del dinero, que dispuso filmar el lugar dejando registro de las divisas y que informó cada paso al entonces fiscal regional Carlos Arietti, quien declarará como testigo.

Caso Oldani: la defensa de la fiscal Cristina Ferraro rechazó las acusaciones en el juicio y aseguró que desconocía la cueva financiera

Tras la jornada inaugural del juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, la defensa técnica de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cristina Ferraro, rechazó categóricamente las imputaciones por encubrimiento y abuso de autoridad formuladas en su contra por la actuación posterior al homicidio del empresario Hugo Oldani, ocurrido en febrero de 2020 .

El abogado defensor Néstor Oroño afirmó que la funcionaria desconocía por completo que en las oficinas de la galería Rivadavia funcionara una supuesta mesa de dinero o cueva financiera. En ese sentido, sostuvo que la intervención de Ferraro se encuadró de manera estricta en su rol de fiscal de la Unidad Especial de Homicidios para esclarecer el crimen del comerciante, a quien no conocía ni vinculaba con actividades al margen de la ley.

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“No se puede encubrir una actividad que se desconoce. La doctora Ferraro actuó como fiscal de homicidios para determinar cómo mataron a Oldani. Ella no ordenó el secuestro del dinero ni autorizó su devolución; al contrario, mandó a filmar y fotografiar la escena, lo que permitió documentar la presencia de esos fondos”, manifestó Néstor Oroño, abogado defensor de Cristina Ferraro.

Registros visuales, el retiro del dinero y la consigna policial

Uno de los ejes centrales del debate federal gira en torno a lo acontecido entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de febrero de 2020 en el local céntrico. Frente a la acusación por la desaparición de los bolsos con pesos y divisas extranjeras, la defensa presentó los siguientes argumentos:

Filmación y fotograbado: Oroño remarcó que fue la propia Ferraro quien ordenó registrar minuciosamente el procedimiento pericial mediante fotografías y video. Para la defensa, resulta contradictorio atribuir un intento de ocultamiento cuando los registros que permitieron abrir la causa federal fueron dispuestos por la propia fiscal.

Ingreso de familiares: el letrado aclaró que Ferraro permitió el ingreso de la hija de Oldani y un allegado para retirar documentación y pertenencias personales tras el deceso del comerciante en el Hospital Cullen, pero insistió en que "nunca autorizó el retiro de las sumas monetarias".

Falta de custodia policial: respecto de la falla en la consigna que debía resguardar el local tras la inspección inicial, la defensa recordó que la fiscal ordenó la medida de seguridad y que el incumplimiento posterior de los efectivos derivó en una causa penal paralela por desobediencia contra personal policial.

El testimonio clave del ex fiscal regional Carlos Arietti

Durante la primera jornada del debate, la propia Ferraro prestó declaración ante el tribunal integrado por los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y Emilio Rosatti. En su testimonio, la imputada señaló haber reportado cada una de las decisiones tomadas en el lugar del hecho a su superior jerárquico de ese momento, el ex fiscal regional Carlos Arietti.

Néstor Oroño desmintió que la mención busque deslindar culpas hacia la cúpula del MPA y confirmó que Arietti fue ofrecido como testigo de la defensa. Se prevé que el ex fiscal regional declare en las próximas audiencias programadas para diciembre, donde aportará su versión sobre las comunicaciones oficiales mantenidas durante las primeras horas del caso.