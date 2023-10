Facundo Farías confirmó su paternidad con el hijo de una expareja

El comunicado de Facundo Farías

Aprovecho este espacio para tener la posibilidad de aclarar la situación que estoy atravesando y decidí transitar en silencio, voy respetando, no solo a la otra parte, sino también a mi propia familia.

En primer lugar quiero contarles y mostrar a continuación las pruebas legales, de que fui yo junto a mis abogados, que a los pocos días de tomar conocimiento del nacimiento, decidí iniciar un reconocimiento de paternidad a través de un estudio de ADN y contarles que siempre me mantuve bajo las leyes, estuve a derecho en todo momento, no solo por que es la manera correcta sino por así me han educado. Es realmente doloroso para mi, porque durante este tiempo no solo yo, sino también mi mujer fuimos expuestos a agravios faltas de respeto y muchas cosas mas que nos han llevado a situaciones realmente angustiantes, pero es el precio que decidí pagar por respetar a las partes y llamarme al silencio mientras transcurría lo legal, confío en la justicia y así lo haré siempre, dejo en manos de mis abogados lo legal y lo técnico. y aclararle a toda la gente que estoy muy tranquilo porque fui yo, el impulsor de todo esto, yo inicié la demanda, siempre me mantuve en silencio y respetuoso y así seguiré.

Y voy a cumplir con las obligaciones que me toquen cumplir por ultimo quiero agradecer a cada una de las personas que se han tomado un tiempo para escribirme y mostrarme su apoyo realmente estoy muy agradecido, a mi esposa que incondicionalmente se encuentra a mi lado y es mi gran apoyo, a mis abogados, a mi entorno q siempre está conmigo, mis responsabilidades siempre serán asumidas, por que esos son mis valores y mis principios, así me lo ha inculcado mi familia y eso me lleva a ser quien soy hoy y estoy muy orgulloso de eso quienes me conocen de verdad saben de lo que hablo! Muchas gracias