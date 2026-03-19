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Unión reaccionó a tiempo y volvió al triunfo para cortar la racha negativa

Unión revirtió un flojo inicio, ajustó su defensa y terminó derrotando a Argentino de Junín 91 a 71 y volver al triunfo luego de seis derrotas al hilo

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 08:53hs
Unión venció a Argentino de Junín por 91 a 71.

Unión venció a Argentino de Junín por 91 a 71.

En el marco de la Liga Nacional, Unión logró una convincente victoria como visitante frente a Argentino de Junín por 91 - 71, en un encuentro que tuvo un desarrollo cambiante y que terminó inclinándose con claridad para el conjunto santafesino.

El Tate volvió al triunfo

El Turco llegó golpeado tras la caída en casa frente a Independiente de Oliva, mientras que el Tatengue también buscaba recuperarse luego de perder 48 horas antes ante Racing de Chivilcoy en condición de visitante.

El inicio del partido mostró a un Argentino intenso y efectivo. Con un gran aporte ofensivo de Dana Tate Jr. y David Schriver, el local dominó las acciones desde el arranque, aprovechando las imprecisiones de Unión, que no lograba encontrar fluidez en ataque. Así, los dirigidos por Adrián Capelli cerraron el primer cuarto con una clara ventaja de 25-12.

Sin embargo, el segundo período marcó un quiebre en el juego. El local perdió solidez defensiva y comenzó a mostrar grietas que su rival supo capitalizar. El conjunto santafesino ajustó su ofensiva y encontró mejores opciones de tiro, acortando la diferencia progresivamente. En un cierre ajustado, Emiliano Basabe encestó un triple clave que le permitió a la visita irse al descanso largo arriba por la mínima: 39-38.

En el tercer cuarto, Unión tomó definitivamente el control del partido. Con Yeferson Guerra como estandarte, el Tatengue impuso condiciones y empezó a estirar la diferencia ante un Argentino sin respuestas ofensivas. La visita dominó con claridad el período y, tras un triple de Franco Balbi en el cierre, se fue al último descanso con una ventaja contundente de 71-56.

En los diez minutos finales, el equipo dirigido por Ariel Rearte no dejó margen para la reacción. Con mayor jerarquía colectiva y un juego sólido en ambos costados de la cancha, los santafesinos terminaron de sentenciar el encuentro frente a un Argentino apagado y sin ideas, sellando así una victoria categórica por 91 a 71 en Junín.

Síntesis

Argentino 71: Dylan Smith 15, Dana Tate 19 Jeremías Sandrini 10, David Shriver 7, Lathaniel Bastian 13 (FI) Jeremías Frontera 1, Martino Caporaletti 0, Martín Trelles 6, Dylan Pérez 0. DT: Adrián Capelli.

Unión 91: Martín Cabrera 8, Yeferson Guerra 25, Theo Akwuba 14, Emiliano Basabe 11, Felipe Queiros 3 (FI) Franco Balbi 15, Federico Chamorro 2, Daniel Hure 10, Isaiah Brown 0, Pedro Spajic 3, Agustín Ferrari 0. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 25-12, 38-39 y 56-71.

Árbitros: Pablo Estévez, Raúl Lorenzo y Nicolás D’anna.

Cancha: Fortín de las Morochas.

Unión Argentino Liga Nacional
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