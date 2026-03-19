Se cerró el primer capítulo del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy

Con los triunfos de El Quillá e Independiente de Santo Tomé, se puso al día la 1° fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Liga Santafesina

Con dos encuentros se completó la 1° fecha del Torneo Apertura de Primera División A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el predio liguista ubicado en Monte Vera, Náutico El Quillá se impuso a Cosmos FC por 2 a 0, mientras que en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé goleó a Ciclón Racing por 3 a 1. El viernes se pondrá en marcha el segundo capítulo y ya quedó programado otro encuentro para la semana que viene.

En el predio Nery Pumpido ubicado en Monte Vera, Náutico El Quillá consiguió imponerse a Cosmos FC por 2 a 0 bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca. Con una gran actuación de Federico Appendino, el conjunto Tiburón, que juega en paralelo la Copa Federación, arrancó de modo positivo la competencia liguista. Joaquín Felizia de cabeza, luego de un gran centro de Mauricio Paz y el debutante Valentino Pieruccioni marcaron los tantos de la noche.

Ahora, la escuadra conducida por Patita Mazzoni se vuelve a poner en modo Copa Federación y se prepara para jugar una histórica semifinal ante el Club Atlético Tostado. Dicho compromiso será el próximo domingo 22 de marzo a partir de las 19 en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé. Por la segunda fecha del Polaca Burtovoy, en el mismo escenario santotomecino, El Quillá jugará el próximo miércoles 25 de marzo a partir de las 21.30 frente a Colón de San Justo.

Por su parte, en el estadio Mauricio Martínez, ubicado en Santo Tomé, Independiente cosechó una importante victoria al superar por 3 a 1 a Ciclón Racing bajo el referato de Joaquín Urbani. Para la escuadra conducida por Leandro Burtovoy, hijo de la Polaca, el homenajeado por la casa madre del fútbol liguista, los goles fueron convertidos por Bruno Carabajal, Gabriel Santos y el ingresado Nicolás Albornoz. Para el conjunto de barrio Guadalupe que tiene como entrenador a Carlos García descontó Rodrigo Behotats.

El conjunto lagunero, por una de las semifinales de la Copa Federación, visitará a Centenario de San José de la Esquina, el próximo domingo 21 a partir de las 21 en el departamento Caseros. Habrá que ver para cuando se reprograma el cotejo por la segunda fecha ante Juventud Unida en Candioti.

image El Tiburón derrotó a Cosmos en el predio Nery Pumpido por 2 a 0.

Las principales posiciones quedaron del siguiente modo: Universidad, La Perla del Oeste, Colón de San Justo, Independiente, El Quillá, Colón de Santa Fe, Sportivo Guadalupe, Juventud Unida de Candioti y Las Flores 3; Newell´s, Ateneo Inmaculada, Nobleza de Recreo y Nacional 1.

En la segunda fecha, el viernes 20, a partir de las 21.30, en la cancha 2 del predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa jugará frente a Sanjustino. El resto de los cotejos son los siguientes: La Perla del Oeste con Sportivo Guadalupe, Gimnasia y Esgrima con Independiente, Ateneo Inmaculada con Nobleza de Recreo, La Salle Jobson con Cosmos, Academia Cabrera con Newell´s, Colón de Santa Fe con Ciclón Norte, Unión con Las Flores II y Nacional con Universidad del Litoral.

Síntesis

Cosmos 0- El Quillá 2

Cosmos: Tomás Perujo Tripodi; Gastón Galván, Santiago Aragón, Brian Quaini, Ayrton Rodríguez, Joaquín Rodríguez, Damián Araujo, Franco Quiroga, Diego Fornillo, Luciano Pereyra y Guillermo González. DT: Augusto Prono.

El Quillá: Federico Appendino; Federico Macchi, Luciano Ferrari, Joel Molina, Bautista González, Martín Cibils, Joaquín Felizia, Mauricio Paz, Sebastián Ingino y Mizzio Ulla. DT: Martín Mazzoni.

Goles: Pt: 37´ Joaquín Felizia (Q); St: 34´ Valentino Pieruccioni (Q).

Cambios: Ezequiel Maldonado x Quaini, Mateo Audez x Quiroga, Cristian Taborda x Pereyra, Agustín Bussi x Araujo, Thiago Speroni (Cosmos); Santiago Ingino x Sebastián Ingino, Gastón Losa x Ulla, Nicolás González x Paz, Joaquín Locaso x González, Nicolás Cometto x Felizia (Quillá).

Amarilla: Sebastián Ingino (Q)

Árbitro: Maximiliano Manduca (LSF)

Cancha: Estadio Nery Pumpido