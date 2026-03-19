Capibaras viaja con la ilusión de traerse una victoria de Santiago de Chile

Capibaras XV, la franquicia litoraleña, afrontará ante Selknam de Chile el tercer partido consecutivo como visitante por el Súper Rugby Américas

Santiago de Chile es la próxima parada de Capibaras XV, la franquicia litoraleña, que jugará el próximo sábado en Santiago de Chile por el quinto capítulo del Súper Rugby Américas. El equipo conducido por Nicolás Galatro viajará desde Aeroparque este jueves por la tarde con destino al país trasandino para medirse con la franquicia chilena. Será el tercer desafío consecutivo en calidad de visitante que afrontará la escuadra litoraleña. Viene de caer en el CASI con Pampas, y en Asunción de superar a Yacaré por 13 a 12.

Capibaras XV, la nueva franquicia del Súper Rugby Américas, viajará por primera vez a Santiago donde en el St. George’s College los espera un Selknam Rugby sediento de recuperación. El duro golpe recibido en la fecha pasada en Córdoba – cayó 68-0 – presupone una gran mejoría buscando recuperar el orgullo chileno.

Enfrente estará Capibaras XV rápidamente se está adaptando a las altas exigencias del torneo. Después de debutar ante el campeón defensor – victoria ante Peñarol Rugby 34-7 – tiene otras dos victorias y una derrota y está tercero en la tabla.

En su primer partido en el St. George’s College – la casa de Selknam Rugby está en refacciones – derrotó ajustadamente a Yacare XV por dos puntos. Necesita acercarse a los puestos de vanguardia para aspirar a repetir la semifinal del 2025.

Dirigirá Esteban Filipanics, que si bien hace su debut en el Súper Rugby Américas, dirigió tres partidos en la Superliga Americana de Rugby. Regresa al torneo después de haber vivido en el extranjero unos años. Lo acompañarán Cauã Ricardo, en su tercer partido consecutivo y cuarto en el torneo, y Sebastián Toledo, en su décimo partido como juez de touch.

Aranduroga el escenario de Tarucas y Yacaré XV

Ahora sí, oficialmente, Aranduroga Rugby Club, en Corrientes, será sede de un partido del Súper Rugby Américas. En febrero Yacare XV y Capibaras XV jugaron un amistoso preparatorio para el torneo. El conjunto paraguayo regresa a la ciudad cabecera de la zona, y enfrentará a otra franquicia argentina: Tarucas.

Con un triunfo cada uno en los únicos dos enfrentamientos entre sí, es importante para el anfitrión sumar de a cuatro, y por qué no cinco puntos, el sábado. No ha ganado aún pero sumó punto bonus en cada uno de los cuatro partidos ya jugados, confirmando que está cerca de revertir su actualidad.

image El ex Puma paranaense Javier Ortega Desio visitó el entrenamiento de Capibaras en el Hipódromo de Rosario.

Tarucas está en cuarto lugar, con una sola derrota en el torneo, y desplegando un rugby efectivo. Será Tomás Bertazza quien imparta justicia el sábado, en su partido número 25 en el centro (30 sumando la SLAR). Lo acompañarán Federico Longobardi, uno de los jueces de touch más experimentados en su catorceava presentación en el rol, y Sergio Alvarenga, en su onceavo partido.

Pampas visita a Cobras en San Pablo

La llegada del sudafricano Rosko Specman le ha dado al torneo un vuelco interesante. Rápidamente se instaló como ídolo de fans y referente de compañeros y rivales. Su juego lo hace difícil de controlar y seguramente Juan Manuel Leguizamón estará analizando como encerrarlo defensivamente.

La clave para defender, y de ser posible estirar, el liderazgo en Nacional, en San Pablo. La historia está del lado del conjunto con base en Buenos Aires – ganó sus seis enfrentamientos previos y la menor diferencia entre ambos fue de 18 puntos.

Dirigirá Nehuén Jauri Rivero por segunda vez esta temporada. Será su partido número 19 en el Súper Rugby Américas, número 34 sumando la Superliga Americana de Rugby, tan solo detrás de Schneider. Gastón Rogé hará su debut como asistente en el torneo mientras que completa la terna Víctor Hugo Barboza.

Programación 5° fecha Súper Rugby Américas

-Viernes 20/3

20, Dogos vs. Peñarol (Damián Schneider)

-Sábado 21/3

15, Selknam vs. Capibaras (Esteban Filipanics)

16.45, Yacaré vs. Tarucas (en Aranduroga de Corrientes, Bertazza)

-Domingo 22/3

15, Cobras vs. Pampas (Nehuén Jauri Rivero)