Felipe Contepomi enojado con el jugador inglés que lesionó a Mallía

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, reveló que el jugador Tom Curry, que lesionó a Mallía, lo agredió en el túnel del estadio de Twickenham.

A pesar de una buena reacción en el segundo tiempo, a Los Pumas no les alcanzó y perdieron 27-23 con Inglaterra en Twickenham, en un final tan caliente como atrapante. Sin embargo, parece que no todo quedó en el partido. Es que, en la conferencia de prensa, Felipe Contepomi reveló que hubo un altercado con Tom Curry cuando estaba dirigiéndose hacia el vestuario.

El relato comenzó cuando un periodista inglés consultó sobre el tackle a destiempo de Curry que provocó la lesión de Juan Cruz Mallía, a 5 minutos del cierre. "No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue 'atenuada' por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15", comenzó el entrenador argentino. "Ni siquiera lo revisaron", agregó.

image El head coach de Los Pumas, se mostró muy molesto con el tackle de Tom Curry sobre Juan Cruz Mallía, que lo lesionó

"Pero puedo seguir, porque está el tema del protector bucal con esta tecnología maravillosa. Tuvimos tres HIAs (protocolo de conmoción) por el protector bucal. Uno fue un mal uso de uno de nuestros jugadores, así que fue 100% culpa suya. Pero en otro, Matera tuvo que salir porque hubo un contacto a la cabeza y no se revisó. Entonces, ¿hacia dónde va la tecnología o para qué la usamos? Creo que el mal uso o abuso no es bueno. Pero no entiendo hacia dónde va".

Felipe Contepomi y su incidente con Tom Curry

Siguiendo con su respuesta -en inglés- Contepomi sumó: "Y sobre Curry, déjenme decir: no es solo eso, porque probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Pero salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años".

"¿Te dio un golpe?", repreguntó el periodista. "Bueno, no sé cómo... No, no un golpe. ¿Cómo se dice cuando te empuja o te pega así en el pecho? ¿Un manotazo? Así que quizás es su naturaleza, no sé. Pero probablemente esos son los tipos que se recompensan y a los que elogiamos. Así que quizá ese es el rugby al que queremos ir. No lo sé".

Sobre el final de la rueda de prensa, nuevamente los medios locales insistieron en el tema y ahí fue cuando Felipe profundizó: "Por suerte probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar. Quizá ellos vean que no es nada. Ningún incidente. Richard Hill estaba ahí, así que pueden preguntarle. Bueno, yo estaba parado ahí. Él venía entrando. Fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, Fernández Lobbe, y le dijo 'no, no', porque estábamos molestos. Fue temerario y lesionó a uno de nuestros jugadores. Está bien, sé que es rugby. Pero, si no nos cuidamos entre nosotros, puede ser peligroso, ¿de acuerdo?".

"Y cuando estaba llegando yo le dije 'amigo, rompiste a...' y me dijo 'andate a la m...' y me empujó de esa forma. Entonces, no sé. Quizá si esa es su forma de ser, no sé. No lo conozco. Ahora, diría que no estoy contento con la situación. Lo de romper a alguien... creo que al menos hay que ser lo suficientemente humilde y respetuoso como para decir 'perdón, hice algo mal', pero él fue en la dirección opuesta. Así que quizá es su manera de sentirse un matón. Ahora, si queremos matones en este juego, entonces bueno... no sé", concluyó Contepomi.