El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El mandatario ratificó el apoyo provincial a varias reformas impulsadas por la Casa Rosada, pero pidió que se cumplan los compromisos con Santa Fe

24 de noviembre 2025 · 11:45hs
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó su predisposición para acompañar las reformas legislativas en el Congreso tras el recambio de diciembre, aunque aclaró que el apoyo al proyecto del presidente Javier Milei no es incondicional. "También pedimos que sea justo con la provincia", indicó este domingo en Ceres.

El ex ministro de Seguridad repasó una lista de reclamos sin respuesta por parte del Poder Ejecutivo nacional. Entre ellos destacó los problemas de infraestructura por falta de inversión y mantenimiento, así como la deuda correspondiente a la caja de jubilaciones.

El jefe de la Casa Gris aseguró que Santa Fe "ha acompañado y seguirá acompañando" las propuestas de Milei en torno a la reducción del déficit fiscal, pero no está dispuesto a firmar un cheque en blanco en el ámbito parlamentario. En este sentido, indicó: "Había cosas que corregir, Argentina no podía seguir gastando más de lo que le entra. Pero también pedimos que el gobierno nacional sea justo con la provincia de Santa Fe. No sólo que la provincia acompañe lo que entiende que está bien".

Durante el fin de semana largo, Pullaro viajó a la Fiesta de la Confraternidad Departamental junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y encabezó una conferencia de prensa tras el acto oficial. "Viniendo para aquí por la ruta 34, decía que no podíamos seguir tolerando su estado", remarcó.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que el principal corredor del noroeste provincial no es el único que requiere obras viales urgentes. Así indicó que la situación es similar a la de otros enlaces como los de la 33, la 11 y la 178. Al respecto, concluyó: "La Nación tiene compromisos que debe cumplir".

El titular del Poder Ejecutivo provincial no sólo insistió en el pedido de mantenimiento de los caminos, sino también en el conflicto histórico en torno a la transferencia de fondos previsionales. "No es contra este gobierno: el Estado nacional siempre dejó de lado a Santa Fe", expresó.

Durante la décima edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental en San Cristóbal, el funcionario asistió con la compañía del senador local Felipe Michlig y el diputado Marcelo González, así como la intendenta Alejandra Dupouy. En esta instancia reiteró que la vicegobernadora Scaglia "va a ser diputada nacional" desde diciembre y anticipó: "Va a defender a Santa Fe como no lo hemos tenido hasta ahora".

En cuanto a su expectativa a nivel parlamentario, Pullaro reiteró la necesidad de una reforma laboral "desde una mirada pyme" y una modificación del régimen impositivo que sea coordinada con las provincias. También se mostró a favor del endurecimiento de penas en el sistema judicial con el objetivo de prevenir delitos.

