Uno Santa Fe | Ovación | Verón

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Feliz por el triunfo en Arroyito y la clasificación a cuartos del Clausura, Verón publicó una frase de Mariano Mangano, histórico presidente del Pincha en los ’60.

Ovación

Por Ovación

24 de noviembre 2025 · 11:28hs
El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

La clasificación de Estudiantes de La Plata a los cuartos de final del Torneo Clausura no solo dejó una victoria cargada de significado deportivo, sino también una fuerte señal institucional y cultural. Tras el 1-0 obtenido ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el gesto del equipo haciendo un pasillo de espaldas al rival recorrió el país y reavivó la controversia desatada por la proclamación del Canalla como campeón anual de manera inesperada y sin votación formal en AFA.

En ese contexto, Juan Sebastián Verón, vicepresidente del Pincha, compartió en sus redes sociales una frase histórica de Mariano Mangano, presidente emblemático del club en la década del ’60: “…Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno”. El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a la situación vivida y un respaldo a la postura adoptada por la institución.

La frase de la polémica de Verón

El post completo, acompañado de una imagen con el texto original, profundizaba la idea de identidad y firmeza que Estudiantes busca transmitir: “Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida… Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”.

image

La frase, además de ser un símbolo de la filosofía pincharrata, remite a una etapa dorada bajo la conducción de Mangano, marcada por la llegada de Osvaldo Zubeldía, el desarrollo de las divisiones inferiores y la obtención de tres Copas Libertadores, una Intercontinental, una Interamericana y un título local.

El pasillo dado de espaldas al equipo rosarino ocurrió luego de que el club rechazara públicamente el pedido de AFA para saludar al nuevo campeón anual. Días antes, Verón había negado en redes sociales haber avalado la proclamación, lo que generó un ida y vuelta con dirigentes del fútbol argentino. Entre ellos, el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, quien respondió con un mensaje cargado de ironía: “Que 2026 te/nos espera!! Cuídate mucho, Boina multicolor…”.

Más allá de la polémica virtual, Verón celebró el triunfo en Arroyito con el puño cerrado, fiel a la impronta del ADN albirrojo. Estudiantes, que convirtió un gesto simbólico en bandera de resistencia, deberá ahora visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero por los cuartos de final.

La pelota sigue rodando, pero el mensaje ya quedó claro: para Estudiantes, hay valores que ningún resultado puede torcer.

Verón Estudiantes Rosario Central
Noticias relacionadas
asi se jugara la atractiva fecha 5 de la champions league

Así se jugará la atractiva fecha 5 de la Champions League

quiere venganza: racing recibe a river por los playoffs del torneo clausura

Quiere venganza: Racing recibe a River por los playoffs del Torneo Clausura

riestra-barracas: el duelo mas polemico del torneo clausura

Riestra-Barracas: el duelo más polémico del Torneo Clausura

leo messi, con un gol y tres asistencias en el triunfo de inter miami

Leo Messi, con un gol y tres asistencias en el triunfo de Inter Miami

Lo último

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Último Momento
El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: No podemos tolerar el estado de la ruta 34

El reclamo de Maximiliano Pullaro al gobierno nacional: "No podemos tolerar el estado de la ruta 34"

El Jardín Botánico: un Aula Verde que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El Jardín Botánico: un "Aula Verde" que ya recibió a más de 3.200 niños en 2025

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Santa Fe fue subcampeón en el Argentino Juvenil en San Juan

Santa Fe fue subcampeón en el Argentino Juvenil en San Juan

Policiales
Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Hallaron el cadáver de un hombre en el río Salado a la altura de Recreo y aún no fue identificado

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"