El posteo de Verón que encendió las redes tras el polémico pasillo de Estudiantes en Arroyito

Feliz por el triunfo en Arroyito y la clasificación a cuartos del Clausura, Verón publicó una frase de Mariano Mangano, histórico presidente del Pincha en los ’60.

La clasificación de Estudiantes de La Plata a los cuartos de final del Torneo Clausura no solo dejó una victoria cargada de significado deportivo, sino también una fuerte señal institucional y cultural. Tras el 1-0 obtenido ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el gesto del equipo haciendo un pasillo de espaldas al rival recorrió el país y reavivó la controversia desatada por la proclamación del Canalla como campeón anual de manera inesperada y sin votación formal en AFA.

En ese contexto, Juan Sebastián Verón, vicepresidente del Pincha, compartió en sus redes sociales una frase histórica de Mariano Mangano, presidente emblemático del club en la década del ’60: “…Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno”. El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a la situación vivida y un respaldo a la postura adoptada por la institución.

La frase de la polémica de Verón

El post completo, acompañado de una imagen con el texto original, profundizaba la idea de identidad y firmeza que Estudiantes busca transmitir: “Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida… Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”.

image

La frase, además de ser un símbolo de la filosofía pincharrata, remite a una etapa dorada bajo la conducción de Mangano, marcada por la llegada de Osvaldo Zubeldía, el desarrollo de las divisiones inferiores y la obtención de tres Copas Libertadores, una Intercontinental, una Interamericana y un título local.

El pasillo dado de espaldas al equipo rosarino ocurrió luego de que el club rechazara públicamente el pedido de AFA para saludar al nuevo campeón anual. Días antes, Verón había negado en redes sociales haber avalado la proclamación, lo que generó un ida y vuelta con dirigentes del fútbol argentino. Entre ellos, el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, quien respondió con un mensaje cargado de ironía: “Que 2026 te/nos espera!! Cuídate mucho, Boina multicolor…”.

Más allá de la polémica virtual, Verón celebró el triunfo en Arroyito con el puño cerrado, fiel a la impronta del ADN albirrojo. Estudiantes, que convirtió un gesto simbólico en bandera de resistencia, deberá ahora visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero por los cuartos de final.

La pelota sigue rodando, pero el mensaje ya quedó claro: para Estudiantes, hay valores que ningún resultado puede torcer.