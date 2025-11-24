Uno Santa Fe | Colón | Colón

Nuevo foco de conflicto en Colón: el plantel decidió no entrenarse por la deuda salarial

El plantel de Colón tomó la decisión de no trabajar en el primer día del regreso a las prácticas por la deuda salarial. Hubo charla con Víctor Godano.

Ovación

Por Ovación

24 de noviembre 2025 · 12:00hs
Nuevo foco de conflicto en Colón: el plantel decidió no entrenarse por la deuda salarial

Prensa Colón

La semana que debía marcar la vuelta formal a los trabajos del plantel profesional de Colón comenzó con un nuevo capítulo de tensión institucional. Este lunes, los futbolistas se presentaron en el Predio 4 de Junio para iniciar la pretemporada tras las vacaciones, pero tomaron la decisión de no entrenar como medida de reclamo por la deuda económica que mantiene la dirigencia.

Qué se les debe a los jugadores de Colón

Aunque el contrato registrado en AFA está al día, la problemática radica en los tres meses adeudados por derechos de imagen, que representan la mayor parte del salario de los jugadores. La advertencia sobre una posible reacción venía circulando en los últimos días, ante la posibilidad de que algunos futbolistas enviaran cartas documento si no obtenían respuestas concretas.

LEER MÁS: Colón, a días de las elecciones, sigue condicionado por la inhibición en FIFA y la deuda con Espínola

La jornada comenzó con la presencia de los jugadores en el predio, pero tras una conversación interna resolvieron no practicar. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión entre referentes del plantel y Víctor Godano, integrante de la Comisión Directiva, donde se les comunicó que esta semana se abonará el mes de agosto. Sin embargo, los futbolistas insistieron en percibir la totalidad de lo adeudado antes de la finalización de varios contratos a corto plazo.

Colón, de mal en peor

La disputa se da en un momento especialmente delicado para el club, que atraviesa una inhibición activa en FIFA por la deuda con Alberto Espínola y se encuentra a solo días de las elecciones presidenciales del próximo sábado 30 de noviembre. La situación complica la planificación deportiva de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional y aumenta la presión sobre la dirigencia saliente y los candidatos a la presidencia, quienes deberán afrontar de inmediato la regularización económica para garantizar el armado del plantel.

LEER MÁS: Arranca la semana más importante para Colón de este 2025

Cabe recordar que la semana pasada, Ezequiel Medrán había iniciado tareas con un grupo compuesto casi exclusivamente por juveniles, ante la ausencia de los profesionales, justamente por el conflicto salarial.

El caso vuelve a exponer las dificultades estructurales que enfrenta Colón y adelanta que el próximo gobierno tendrá desafíos urgentes apenas asuma: resolver la deuda, levantar la inhibición y generar condiciones adecuadas para que el equipo pueda comenzar su preparación sin sobresaltos. La pelota aún no volvió a rodar, pero el partido más importante ya se está jugando fuera de la cancha.

Colón Víctor Godano predio 4 de Junio
Noticias relacionadas
videos de la violencia en el valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

José Vignatti manifestó que su relación con el Pulga está bien.

Vignatti: "Mi relación con el Pulga está bien, al menos de mi parte"

el plantel profesional de colon volvera a trabajar entre amenazas de reclamo salarial

El plantel profesional de Colón volverá a trabajar entre amenazas de reclamo salarial

Colón visitará en el Eladio Rosso a Sportivo Guadalupe por el Chiji Serenotti.

Continúan los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Lo último

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Último Momento
Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

Buscan a un policía que cayó al río Paraná tras un choque de embarcaciones frente a San Lorenzo

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El palazo de Guardiola ante la posible vuelta del Diablito Echeverri a Manchester City

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Perros de la Policía de Investigaciones: Bono y Black, el campeón y subcampeón argentinos de una prestigiosa competencia nacional

Perros de la Policía de Investigaciones: Bono y Black, el campeón y subcampeón argentinos de una prestigiosa competencia nacional

Pablo Dóvalo informará el pasillo de Estudiantes: El protocolo no se cumplió

Pablo Dóvalo informará el pasillo de Estudiantes: "El protocolo no se cumplió"

Ovación
Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Videos de la violencia en el Valesanito: un torneo infantil opacado por la irresponsabilidad de los adultos

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Unión, ante una oportunidad histórica: podría llegar a la final jugando siempre en casa

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Colón de San Justo, campeón de la Copa de Oro del Clausura de la Senior

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Cosecha de tres puntos para los de San Justo en el Regional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Kimberley se adelantó en la serie final del Clausura en el Promocional

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"