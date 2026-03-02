Argentina mejoró y venció a Panamá con autoridad

El equipo albiceleste fue de menos a más para quedarse con la tercera victoria en las eliminatorias por Qatar 2027

Argentina cambió la cara con respecto al primer duelo ante Uruguay y derrotó a Panamá con un contundente 101 a 75. Con este resultado, los dirigidos por Pablo Prigioni quedaron con récord de 3-1, en el segundo lugar del grupo D. Panamá, por el otro costado, cerró la ventana con saldo de 1-3.

Los minutos iniciales dejaron en claro que no habría muchas equivalencias con el duelo del último viernes. Con Facundo Campazzo y Gabriel Deck entre los cinco titulares, la intensidad y la manera de jugar fue diferente. Argentina se prestó la pelota (12 asistencias), sin abusar del pique, ni de las acciones de uno contra uno. Con un buen juego de pases encontró espacios para los tiradores.

Ya en el primer tiempo se había superado ampliamente el goleo perimetral, con 10/21 (47% de efectividad). En defensa, presionaron la primera línea, pudiendo correr y anotar de contragolpe. Después de sacar la máxima de 15 (35-20), la selección entró en un barre de irregularidad que le costó algunos minutos sin poder mantener la ventaja, cerrando los 20 minutos iniciales con 7 puntos a su favor (48-41).

A la vuelta de los vestuarios le tomó tres minutos a los dirigidos por Prigioni volver a entrar en ritmo, pero una vez que logró conectar un par de triples, entró en la dinámica que buscaba. Cáffaro impuso condiciones en la pintura, mientras que Corbalan, Brussino y Campazzo aportaron la velocidad. Manejando el ritmo del partido, y manteniendo una fenomenal efectividad desde el perímetro, se quedó con la victoria por 101 a 75.

Las figuras del seleccionado nacional

Cinco jugadores terminaron anotando en doble dígito. Facundo Campazzo fue el máximo goleador con puntos, aportando también 10 asistencias. Gabriel Deck también colaboró con 25 unidades. Juani Marcos y Nicolás Brussino completaron el poker con 12 tantos cada uno. En Panamá, lo mejor vino de la mano de Iverson Molinar, autor de 16 puntos.