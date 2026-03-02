Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina mejoró y venció a Panamá con autoridad

El equipo albiceleste fue de menos a más para quedarse con la tercera victoria en las eliminatorias por Qatar 2027

2 de marzo 2026 · 21:59hs
Argentina mejoró y venció a Panamá.

Argentina mejoró y venció a Panamá.

Argentina cambió la cara con respecto al primer duelo ante Uruguay y derrotó a Panamá con un contundente 101 a 75. Con este resultado, los dirigidos por Pablo Prigioni quedaron con récord de 3-1, en el segundo lugar del grupo D. Panamá, por el otro costado, cerró la ventana con saldo de 1-3.

Argentina se recuperó y venció a Panamá

Los minutos iniciales dejaron en claro que no habría muchas equivalencias con el duelo del último viernes. Con Facundo Campazzo y Gabriel Deck entre los cinco titulares, la intensidad y la manera de jugar fue diferente. Argentina se prestó la pelota (12 asistencias), sin abusar del pique, ni de las acciones de uno contra uno. Con un buen juego de pases encontró espacios para los tiradores.

Ya en el primer tiempo se había superado ampliamente el goleo perimetral, con 10/21 (47% de efectividad). En defensa, presionaron la primera línea, pudiendo correr y anotar de contragolpe. Después de sacar la máxima de 15 (35-20), la selección entró en un barre de irregularidad que le costó algunos minutos sin poder mantener la ventaja, cerrando los 20 minutos iniciales con 7 puntos a su favor (48-41).

A la vuelta de los vestuarios le tomó tres minutos a los dirigidos por Prigioni volver a entrar en ritmo, pero una vez que logró conectar un par de triples, entró en la dinámica que buscaba. Cáffaro impuso condiciones en la pintura, mientras que Corbalan, Brussino y Campazzo aportaron la velocidad. Manejando el ritmo del partido, y manteniendo una fenomenal efectividad desde el perímetro, se quedó con la victoria por 101 a 75.

Las figuras del seleccionado nacional

Cinco jugadores terminaron anotando en doble dígito. Facundo Campazzo fue el máximo goleador con puntos, aportando también 10 asistencias. Gabriel Deck también colaboró con 25 unidades. Juani Marcos y Nicolás Brussino completaron el poker con 12 tantos cada uno. En Panamá, lo mejor vino de la mano de Iverson Molinar, autor de 16 puntos.

Argentina Panamá Prigioni
Noticias relacionadas
Punto por punto: las claves del Régimen Penal Juvenil que ya es ley en Argentina

Punto por punto: las claves del Régimen Penal Juvenil que ya es ley en Argentina

boca busca reaccion ante gimnasia de mendoza en la bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Vélez le ganó a Estudiantes y es el único líder en la Zona A.

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

nicolas varrone debuta en formula 2 en australia: horarios y como verlo en argentina

Nicolás Varrone debuta en Fórmula 2 en Australia: horarios y cómo verlo en Argentina

Lo último

Argentina mejoró y venció a Panamá con autoridad

Argentina mejoró y venció a Panamá con autoridad

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Último Momento
Argentina mejoró y venció a Panamá con autoridad

Argentina mejoró y venció a Panamá con autoridad

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Colastiné Sur: robaron cables de la planta potabilizadora y dejaron al barrio sin agua por más de 24 horas

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Golpe al narcotráfico: secuestraron más de 450 kilos de cocaína tras una persecución cinematográfica

Ovación
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Unión le ganó sobre la hora a Sarmiento en Santa Fe y rompió la sequía

La reserva de Colón perdió ante Newells en Rosario y sigue sin ganar

La reserva de Colón perdió ante Newell's en Rosario y sigue sin ganar

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: El grupo nos llevó a Primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos