Fernando Fleitas quedó desvinculado de la Maratón Santa Fe-Coronda

El ganador de la edición 1991 de la tradicional Maratón Acuática Río Coronda, Fernando Fleitas, fue desvinculado de la organización de la competición de aguas abiertas.

El ex nadador de aguas abiertas Fernando Fleitas comunicó oficialmente que fue desplazado de su cargo como director deportivo de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda. El ganador de la edición que se realizó en 1991, venía cumpliendo funciones en el comité organizador, pero ya el año pasado había quedado marginado Diego Degano, y ahora le tocó a Fleitas.

En el comunicado que emitió el santafesino señaló que "quiero comunicar públicamente que, por decisión de la Comisión Directiva de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC), he sido desvinculado de mi función como Director Deportivo de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda".

Expresó también que "esta decisión llega después de haber tenido la responsabilidad y el orgullo de desempeñar ese cargo durante las dos últimas ediciones de nuestra histórica competencia, ambas desarrolladas exitosamente, fruto de un enorme trabajo, compromiso y dedicación".

Más de Fernando Fleitas sobre su salida de la Santa Fe-Coronda

Añadió que "recibo esta determinación con sorpresa y tristeza, especialmente por todo el esfuerzo realizado y por los resultados alcanzados. Quiero dejar en claro que mi alejamiento no responde a una decisión personal, sino a una determinación exclusiva de la actual Comisión Directiva de AMARC".

"Durante este tiempo puse lo mejor de mí, trabajando con responsabilidad, profesionalismo y, fundamentalmente, con la pasión que siempre sentí por esta maratón, que representa mucho más que una competencia deportiva para nuestra región. Quiero agradecer especialmente a los nadadores, entrenadores, colaboradores, voluntarios, equipos de trabajo y a todas las personas que confiaron en mí y me acompañaron durante estas dos ediciones" agregó Fernando Fleitas.

También dijo que "los cargos son pasajeros, pero el compromiso, el trabajo realizado y el cariño por la Santa Fe–Coronda permanecen. Me voy de esta función con la tranquilidad de haber dado todo, con la satisfacción de los objetivos cumplidos y con el orgullo de haber contribuido al crecimiento y al éxito de una de las competencias de aguas abiertas más importantes del mundo. La Santa Fe–Coronda siempre estará por encima de los nombres y de las decisiones circunstanciales".