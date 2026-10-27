Se viene la 37° edición de la maratón Gladys Erbetta

El próximo domingo 1° de noviembre se disputará la 37° edición del clásico maratón pedestre Gladys Erbetta, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santo Tomé.

Este domingo 1° de noviembre se disputará la 37° edición del clásico maratón pedestre Gladys Erbetta, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santo Tomé, que ya cuenta con más de un centenar de competidores y la inscripción aún continúa abierta. La competencia está pautada a las 9 y consistirá en diferentes circuitos: 3K recreativo, 5K y 10K competitivo, con punto de partida en el camping municipal, ubicado en calle Libertad 1072.

Cada corredor tiene su propio desafío y, en esta edición, todos comparten una misma meta: ser parte de una maratón que mantiene vivo el legado de la Dama del Salto, olímpica en Helsinki 1952 y Deportista del Siglo de Santo Tomé.

El circuito recreativo de los 3 kilómetros tendrá el siguiente recorrido: largada desde República de Chile al 1700, girar a la izquierda por Libertad hasta Necochea, girar a la derecha en Iriondo, bordear el río por Gómez Cello y subir por el Anfiteatro para tomar el paseo de la costanera hasta las letras corpóreas de Santo Tomé. Retornar por el mismo recorrido hasta Iriondo y Necochea, en donde se continuará por Iriondo (Paseo peatonal) bordeando el río para finalizar en el terraplén de la playa frente al Camping Municipal.

El circuito competitivo de los 5 kilómetros será: largada desde República de Chile al 1700, avanzar hasta cruzar las vías y girar a la derecha hacia Saavedra (Acceso Norte), continuar hasta el retorno de los 5K, volver por el mismo recorrido. Al llegar a República de Chile y Libertad, girar a la derecha hasta Necochea, girar a la derecha en Iriondo, bordear el río por Gomez Cello y subir por el Anfiteatro para tomar el paseo de la costanera hasta las letras corpóreas de Santo Tomé. Retornar por el mismo recorrido hasta Iriondo y Necochea, en donde se continuará por Iriondo (Paseo peatonal) bordeando el río para finalizar en el terraplén de la playa frente al Camping Municipal.

Este domingo 1° de noviembre se realiza la maratón Gladys Erbetta en Santo Tomé

Por último, el circuito competitivo de 10 kilómetros comprenderá la largada desde República de Chile al 1700, avanzar hasta cruzar las vías y girar a la derecha hacia Saavedra (Acceso Norte), continuar hasta el retorno de los 10K, volver por el mismo recorrido. Al llegar a República de Chile y Libertad, girar a la derecha hasta Necochea, girar a la derecha en Iriondo, bordear el río por Gomez Cello y subir por el Anfiteatro para tomar el paseo de la costanera hasta las letras corpóreas de Santo Tomé. Retornar por el mismo recorrido hasta Iriondo y Necochea, en donde se continuará por Iriondo (Paseo peatonal) bordeando el río para finalizar en el terraplén de la playa frente al Camping Municipal.

La competencia tendrá un costo de $25000 para el circuito competitivo y $10000 pesos para el recreativo. La inscripción se realizará de manera on line en el siguiente link: https://gala.folderit.net/e/maratongladyserbetta

Los kit de participación se podrán retirar el sábado en el horario de 10 a 15, para quienes viven en Santo Tomé y el domingo de 7:30 a 8:30 horas para aquellos competidores que no son de la ciudad. Para mayor información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Dirección de Deportes o bien comunicarse telefónicamente al número 0342-4741678, al WhatsApp 3426486445, en el horario de 8 a 18.

La conferencia de prensa será el jueves 29 de octubre, en el Camping Municipal, a partir de las 11 horas. En la oportunidad se brindarán detalles pormenorizados de lo que será la 37° edición de la Maratón Gladys Erbetta.

Gladys Hurí Erbetta nació en Santo Tomé (1928 - 2026) y su mayor logro fue haber participado en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, representando a la Argentina en las modalidades de 200 metros llanos, salto en largo y posta 4 × 100 metros.

Fue apodada como La Dama del Salto y La Embajadora de Santo Tomé. Obtuvo récords provinciales, argentinos y sudamericanos. En el año 1999 fue elegida "Deportista del Siglo" de la ciudad de Santo Tomé y también declarada "Ciudadana Ilustre" por la ciudad de Santa Fe.