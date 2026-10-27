Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Cristian Tarragona volvió a convertir en el 3-1 ante Estudiantes y alcanzó los 17 tantos en 33 partidos de Primera División con Unión en la temporada.

Cristian Tarragona volvió a dejar su sello en el 15 de Abril. Su gol en la victoria de Unión por 3-1 frente a Estudiantes de La Plata no solo contribuyó a cortar una racha de cinco partidos sin triunfos: también le permitió reafirmar una temporada goleadora que ya lo ubica entre los nombres destacados de la historia reciente del club.

El delantero alcanzó los 17 tantos en 33 partidos de Primera División de AFA durante la temporada 2026, una cifra que Unión no registraba en un mismo año desde 1980.

El dato fue difundido por Historia y Estadística de Unión, que puso en perspectiva la dimensión del registro: los últimos futbolistas rojiblancos que habían alcanzado los 17 goles en una temporada de Primera fueron Fernando Alí y Alberto Lattuada, hace 46 años.

UNO Santa Fe / José Busiemi

En un equipo que todavía pelea por meterse en los playoffs del Torneo Clausura, el aporte de Tarragona representa mucho más que una estadística individual. Su capacidad para convertir aparece como uno de los argumentos ofensivos más importantes de un Unión que necesita sumar en las dos fechas finales para intentar alcanzar la siguiente instancia.

Un goleador con números contundentes en Unión

El rendimiento de Tarragona se sostiene en sus distintas participaciones durante 2026. En el Torneo Apertura disputó 16 partidos y marcó siete goles, mientras que en el Clausura volvió a ser una pieza relevante en ataque: suma siete tantos en 13 encuentros, de acuerdo con los registros aportados.

Cristian Tarragona llegó a 17 goles en 33 PJ con #Unión en una temporada de Primera División de AFA



Los últimos en alcanzar esa cifra en una temporada fueron Fernando Alí y Alberto Lattuada, en 1980.#Historia #Goleadores #VamosTate pic.twitter.com/vQbPNGGPQM — Historia y Estadística de Unión (@HistoriaUnion) October 27, 2026

A esos números se agregan sus participaciones en la Copa Argentina, donde jugó dos partidos y convirtió dos goles, además de su presencia en los playoffs del Apertura, con un tanto en dos presentaciones.

El balance en Primera División, sumando los dos torneos, es de 14 goles en 29 partidos. Si se incorporan las competencias oficiales consignadas en los registros, su producción goleadora llega a los 17 tantos que destacó la cuenta especializada en historia tatengue.

Una marca que conecta generaciones en Unión

La referencia a Fernando Alí y Alberto Lattuada dimensiona el logro. Ambos fueron los últimos jugadores de Unión que habían alcanzado los 17 goles en una temporada de Primera División, en 1980. Desde entonces, ningún futbolista del club había repetido ese registro anual, hasta la campaña de Tarragona.

No se trata solamente de una cifra individual: es una marca que atraviesa distintas épocas de la institución y que vuelve a poner a un delantero rojiblanco en una referencia estadística de peso.

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Tarragona consiguió construir ese recorrido a partir de su presencia en el área y su capacidad para aprovechar las oportunidades. En una temporada con momentos de irregularidad colectiva, sus goles le dieron a Unión una fuente sostenida de producción ofensiva.

El objetivo colectivo también está en juego

La victoria ante Estudiantes tuvo un valor especial para el equipo de Leonardo Madelón. Unión cortó una serie de cinco encuentros sin ganar y llegó a los 17 puntos en la Zona A del Clausura, para quedar a dos unidades de Independiente, que ocupa el octavo lugar y marca el límite de los puestos de clasificación.

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Ahora deberá visitar a Newell’s y luego recibir a Vélez, con la obligación de sumar para mantener viva la ilusión de avanzar a los playoffs. En ese tramo decisivo, el aporte de Tarragona será una de las cartas a las que el Tate se aferrará para intentar alcanzar su objetivo.

Los 17 goles ya colocaron al delantero en una marca que Unión no alcanzaba desde hace más de cuatro décadas. El desafío inmediato será que esa eficacia individual se traduzca también en puntos para el equipo, en el momento más determinante del Clausura.