Los cambios que analiza la AFA para los torneos de la Liga Profesional en la temporada 2027

La AFA y los clubes avanzan hacia un nuevo formato de competencias para la temporada 2027 de la Liga Profesional en la que se mantendrán los 30 equipos participantes.

La AFA y los clubes avanzan en el consenso hacia un nuevo formato de competencias para la temporada 2027 de la Liga Profesional en la que se mantendrán los 30 equipos participantes.

El cambio más importante es que ya no habrá dos zonas sino que jugarán todos contra todos y para completar las 30 fechas se agregará la denominada fecha de los clásicos.

Lo novedoso es que tras jugarse la fecha 15 los 16 mejor ubicados en las posiciones jugarán los playoffs por el título del Torneo Apertura, luego habrá un receso invernal y una vez completadas las 30 fechas los 16 primeros de la tabla definirán el campeón del Torneo Clausura a partir de octavos de final.

De esta manera la tabla anual pasará a ser la única válida y tal como hasta hora otorgará al que sume más puntos el titulo de campeón de Liga, determinará la clasificación a las copas internacionales y también uno de los descensos.

El nuevo formato estaba pensado para 2028, pero es un hecho que comenzará a usarse el año que viene y el objetivo es terminar con algunas inequidades propias del sistema de dos zonas en las que, por ejemplo, el campeón de la tabla anual o los clasificados a las copas solo juegan durante la temporada con los equipos de su misma zona.

Otra "injusticia" es que el haber dos zonas hay equipos que clasifican a los playoffs con menos puntos que otros que se quedan afuera en la otra zona.

Este jueves 29 de octubre se dará una reunión de Liga en la que se determinará el formato con el que se disputará el fútbol argentino en el año próximo.

Las claves del nuevo formato de competencia de la AFA