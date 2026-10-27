Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

El pivote brasileño Vinicius Malachias, de 2,09 metros y con una extensa trayectoria en la NBB de su país, se incorporará al plantel de Unión.

27 de octubre 2026 · 18:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

Unión continúa delineando su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet y confirmó la incorporación de Vinicius Malachias, un pivote brasileño de 2,09 metros que aportará talla y presencia en la zona pintada.

El jugador llega después de disputar la última temporada en Basket Osasco y cuenta con una extensa experiencia en la NBB, la principal competencia del básquet brasileño. Ahora tendrá su primera etapa en el conjunto rojiblanco, bajo la conducción técnica de Juan Siemienczuk.

Un pivote para fortalecer la pintura de Unión

Con sus 2,09 metros, Malachias se suma como una alternativa para el juego interior de Unión, que buscará conformar un equipo competitivo para afrontar una nueva campaña en la segunda categoría del básquet nacional.

Su recorrido en el básquet brasileño será uno de los antecedentes que pondrá al servicio del equipo santafesino, en una competencia que exige regularidad y variantes para sostener el rendimiento a lo largo de la temporada.

Desde el club anunciaron su llegada con un mensaje de bienvenida: “Vinicius Malachias es Tatengue”, confirmando así una nueva incorporación para el equipo de Siemienczuk.

El brasileño ya tiene nuevo destino y Unión suma una pieza de altura para afrontar el desafío de la Liga Argentina.

Unión Liga Argentina Vinicius Malachias
Noticias relacionadas
que le resta a union y sus competidores por llegar a los playoffs del clausura

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Sportivo Las Parejas intimó a Unión por la deuda que el Tate mantiene por la compra del 80% de Diego Díaz.

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

El presidente de Unión Luis Spahn habló en la previa al partido con Estudiantes.

Luis Spahn: "Unión es el club que más informa del fútbol argentino"

Unión suma 20 partidos consecutivos recibiendo goles.

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

Lo último

Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: Es muchísima plata

Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico

Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

Último Momento
Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: Es muchísima plata

Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico

Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

El Cuti Romero eligió al sucesor de la 10 de Messi en la Selección argentina

El Cuti Romero eligió al sucesor de la 10 de Messi en la Selección argentina

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

Ovación
Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026