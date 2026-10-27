Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

El pivote brasileño Vinicius Malachias, de 2,09 metros y con una extensa trayectoria en la NBB de su país, se incorporará al plantel de Unión.

Unión continúa delineando su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet y confirmó la incorporación de Vinicius Malachias, un pivote brasileño de 2,09 metros que aportará talla y presencia en la zona pintada.

El jugador llega después de disputar la última temporada en Basket Osasco y cuenta con una extensa experiencia en la NBB, la principal competencia del básquet brasileño . Ahora tendrá su primera etapa en el conjunto rojiblanco, bajo la conducción técnica de Juan Siemienczuk.

Un pivote para fortalecer la pintura de Unión

Con sus 2,09 metros, Malachias se suma como una alternativa para el juego interior de Unión, que buscará conformar un equipo competitivo para afrontar una nueva campaña en la segunda categoría del básquet nacional.

Su recorrido en el básquet brasileño será uno de los antecedentes que pondrá al servicio del equipo santafesino, en una competencia que exige regularidad y variantes para sostener el rendimiento a lo largo de la temporada.

Desde el club anunciaron su llegada con un mensaje de bienvenida: “Vinicius Malachias es Tatengue”, confirmando así una nueva incorporación para el equipo de Siemienczuk.

El brasileño ya tiene nuevo destino y Unión suma una pieza de altura para afrontar el desafío de la Liga Argentina.