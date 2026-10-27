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Universitario se apresta a jugar las semifinales de Segunda División

"Es el objetivo que nos propusimos estar entre los semifinalistas" expresó Víctor Redondo, tercera línea y capitán de Universitario que jugará con CRAR el próximo 7 de noviembre.

27 de octubre 2026 · 17:42hs
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Víctor Redondo es el capitán del plantel superior de Universitario de Santa Fe.

Víctor Redondo es el capitán del plantel superior de Universitario de Santa Fe.

El Club Universitario de Santa Fe cumplirá el próximo 11 de noviembre 85 años de vida, y anticipadamente cumplió uno de los objetivos deportivos de la actual temporada. El plantel superior consiguió la clasificación a las semifinales de la Segunda División del interuniones litoraleño.

Los Cuervos vienen de imponerse el pasado fin de semana a CRAR de Rafaela por un ajustado 26 a 25 en su predio de barrio Las Delicias. En consecuencia finalizó en la segunda posición de la copa de Oro del Top 6 de la Segunda División con 17 puntos. La tercera posición la ocupó CRAR de Rafaela con 16. En consecuencia, los santafesinos y los rafaelinos jugarán el próximo 7 de noviembre una de las semifinales por el ascenso, y el otro lo animarán Alma Juniors de Esperanza con Logaritmo en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias.

Universitario dará pelea por el ascenso en el Regional

Bajo la conducción técnica de Mauro Aranda y Matías Fernández, Universitario dará un paso clave en el proceso de buscar el regreso al círculo mayor del certamen litoraleño. Será un compromiso duro, complicado, ante un rival al cual vienen de enfrentar en la Granja la Esmeralda y lograron derrotar por un ajustado 26 a 25. Igualmente, cumplieron con el objetivo que se habían propuesto cuando comenzó la temporada.

"El haberle ganado a CRAR en la última fecha realmente nos llenó de satisfacción, porque eso nos va a permitir ser locales en las semifinales y eso a veces es un punto extra. Fue un partido muy duro, que lo tuvimos que trabajar mucho, cometimos muchos errores que por ahí nos terminaron pasando factura. Pero creo que el equipo cuando se enfocó en la situación en la que estábamos lo pudimos sacar adelante" le dijo Víctor Redondo a UNO Santa Fe.

El capitán del plantel superior de Universitario manifestó que "lo ganamos faltando cinco minutos, fue una locura, algo hermoso, porque se desató una gran felicidad, en el último try se metió la gente, y es algo que no vamos a olvidar. La misma que había ido a alentarnos y terminó siendo un momento muy lindo en el cual todos logramos festejar. Algo que será un momento inolvidable".

"La clasificación a las semifinales fue algo que desde principio de año nos propusimos estar entre los cuatro mejores. Creo que fue una propuesta que nos marcamos desde que arrancó la pretemporada, que merced a entrega, compromiso, y sacrificio de todos lo pudimos plasmar. Fue clave el laburo que se hizo desde todos los estamentos del club, desde los jugadores, pasando por los entrenadores, y la dirigencia que siempre está ahí respaldando" señaló el tercera línea.

El experimentado ala Cuervo resaltó que "lo mejor de Universitario en esta segunda etapa del Regional fue la cantidad de jugadores que tenemos. La verdad es que estamos con un plantel muy amplio, muy variado, joven, y tuvimos muchos chicos jóvenes que tuvieron su oportunidad de debutar en primera y supieron estar a la altura de las circunstancias. Claramente, al tener tantos jugadores nos favoreció para poder hacer frente a un torneo muy duro y con muchos viajes".

Los Cuervos consiguieron la clasificaci&oacute;n a las semifinales de la Segunda Divisi&oacute;n del Regional.

Los Cuervos consiguieron la clasificación a las semifinales de la Segunda División del Regional.

"Hubo un gran trabajo de todos, que nos permitió contar con un grupo de chicos que llegó bien preparado para jugar arriba. Eso lo debemos a lo que se busca en la base de la pirámide, lo cual es para destacar. Se logró un grupo muy sólido, y al haber tenido tanta gente te deja la tranquilidad de haber podido afrontar una competición muy intensa y dura como lo fue el torneo" sostuvo Redondo.

Un tema no menor y que el talentoso rugbier de Uni explicó es que "hubo un gran compromiso de todos los jugadores, desde los más grandes y experimentados, hasta aquellos que dieron sus primeros pasos. Se vio que los que venían de abajo querían formar parte, entrenaron bien duro, y después supieron plasmar en el campo de juego lo que se trabaja en los ensayos con el grupo de entrenadores".

El tercera l&iacute;nea de los Cuervos destac&oacute; que desde principios de a&ntilde;o el objetivo fue jugar semifinales.

El tercera línea de los Cuervos destacó que desde principios de año el objetivo fue jugar semifinales.

Otro punto es el crecimiento que viene teniendo la institución. "Ahora se nos vienen las semifinales, vamos a seguir entrenando duro, para poder seguir en carrera, el ser locales es más que positivo, porque lo haremos ante nuestra gente, que siempre apoya y está ahí al borde de la cancha alentando. CRAR será un rival muy duro, tal como fue el partido del sábado pasado, pero nosotros tenemos dos semanas para entrenar duro y no dejar ningún detalle".

Universitario Segunda División semifinales
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