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Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

El reconocido entrenador de trayectoria internacional se presentará este jueves 29 de octubre en las instalaciones de Kimberley. Todos los detalles.

27 de octubre 2026 · 14:38hs
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Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

El básquet santafesino tendrá una oportunidad de capacitación con sello internacional. Miguel Volcan Sánchez, uno de los entrenadores de mayor trayectoria en el ámbito regional y continental, llegará a Santa Fe para ofrecer una clínica abierta en el Club Atlético Kimberley, en una jornada destinada a la formación y el intercambio de conocimientos.

La actividad se desarrollará este jueves 29 de octubre, desde las 19, en la sede de la institución ubicada en 9 de Julio 1141. La convocatoria está dirigida a entrenadores, jugadores de todas las categorías, dirigentes, madres, padres y a cualquier persona interesada en conocer más sobre el deporte.

Una trayectoria que trasciende fronteras

La presencia de Volcan Sánchez representa la posibilidad de aprender de un profesional con una extensa carrera en el básquet nacional e internacional. Superó las 300 victorias en la Liga Nacional de Básquetbol y fue elegido Entrenador del Año en cinco oportunidades, distinciones que respaldan su recorrido en los bancos de suplentes.

Su experiencia también incluye el ámbito de la NBA: trabajó como scout para Miami Heat y se desempeñó como asistente en Indiana. Además, desarrolló su carrera como entrenador en distintas ligas de América y Europa, con pasos por Argentina, Italia, Brasil, Puerto Rico, México, Uruguay y República Dominicana.

A esa trayectoria se suma su labor como instructor FIBA, una faceta vinculada con la capacitación y la transmisión de conocimientos a quienes trabajan en el desarrollo del básquet.

Kimberley abre sus puertas a la formación

La clínica buscará generar un espacio para compartir experiencias y herramientas vinculadas con el deporte, con una convocatoria que no se limita a entrenadores o jugadores, sino que incluye a las familias y al público en general.

Para el Club Atlético Kimberley, la visita constituye una oportunidad de acercar a la comunidad a una figura de recorrido internacional y promover la capacitación dentro de la actividad.

La cita será este jueves 29 de octubre, a las 19, en la sede de Kimberley, ubicada en 9 de Julio 1141, con entrada abierta a todo público. Una propuesta que pone el foco en el aprendizaje, el intercambio y el crecimiento del básquet en Santa Fe.

Sánchez Kimberley Básquet
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