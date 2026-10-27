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Nicolás Peralta, el orgullo de Reconquista: campeón mundial Sub 19 de boxeo

El santafesino Nicolás Peralta derrotó por unanimidad al irlandés Kalib Walshe en la final de los 60 kilos, disputada en Budva, Montenegro.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2026 · 18:00hs
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Nicolás Peralta, el orgullo de Reconquista: campeón mundial Sub 19 de boxeo

El boxeo santafesino celebra una conquista histórica. Edgardo Nicolás Peralta se consagró campeón mundial Sub 19 en la categoría de hasta 60 kilos, después de imponerse por un contundente 5-0 al irlandés Kalib Walshe en la final disputada este martes en Budva, Montenegro.

El representante de Reconquista dominó los tres asaltos y convenció a los cinco jueces, que coincidieron con tarjetas de 30-27. De esta manera, el joven de 18 años coronó una actuación sobresaliente y llevó al boxeo argentino a lo más alto del podio mundial juvenil.

Conocido como el «Indio JR», Peralta ratificó su crecimiento en el plano internacional y agregó el título mundial a una trayectoria que ya incluye campeonatos nacionales y la medalla de oro conseguida en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá 2026.

De Reconquista al mundo: una carrera construida a base de triunfos

La consagración en Montenegro es el resultado de un camino que comenzó en las categorías formativas y tuvo a Reconquista como punto de partida. En diciembre de 2024, cuando tenía 16 años, el Comité Olímpico Argentino destacó su consagración en los Juegos Evita, donde se había quedado con el título nacional. Ese mismo año recibió en su ciudad el premio San Jerónimo del Rey de Oro, como mejor deportista local de la temporada.

Su evolución continuó en abril de 2025, cuando se coronó campeón argentino juvenil en la división de hasta 60 kilos, durante el certamen desarrollado en Las Flores, provincia de Buenos Aires.

En paralelo, Peralta combinó su vida en el norte santafesino con las concentraciones y los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos Aires, junto al seleccionado argentino conducido por Daniel González.

El salto internacional llegó en 2026, con la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá. Meses después, el reconquistense alcanzó la cima de su categoría en el Mundial Sub 19 y confirmó su proyección como una de las grandes promesas del boxeo nacional.

Un recorrido invicto hasta la medalla dorada

Peralta llegó a la final de Budva después de superar cada instancia con autoridad. En su debut venció por RSC al bielorruso Daniil Kalistau y luego derrotó por nocaut al rumano Ioan Serban Stoica.

En los cuartos de final se impuso por decisión unánime al español Rodrigo Sánchez Herranz, mientras que en las semifinales superó al kazajo Daniyar Akbissenov para asegurarse un lugar en la definición.

El último obstáculo fue el irlandés Kalib Walshe. Allí, el argentino volvió a demostrar su superioridad: manejó el combate durante los tres asaltos y recibió el respaldo unánime de los jueces, con cinco tarjetas idénticas de 30-27.

Cuatro combates, cuatro victorias y una medalla de oro marcaron el camino del santafesino hasta la consagración mundial.

Un campeón que alimenta la ilusión del boxeo argentino

La conquista de Peralta representa un nuevo hito para el boxeo juvenil argentino. Según los antecedentes consignados en la información del torneo, el último representante nacional que había alcanzado la final de este campeonato fue Fabián Maidana, hermano de Marcos «Chino» Maidana, en 2010.

Ahora, el nombre del «Indio JR» queda asociado a una consagración que trasciende su historia personal y vuelve a despertar expectativas sobre el futuro del boxeo nacional en la categoría ligera.

En el profesionalismo, Raúl «Pepe» Balbi fue el único argentino que conquistó el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en esa división.

Desde Reconquista hasta el podio mundial, Nicolás Peralta escribió una página destacada para el deporte santafesino. Con apenas 18 años, el joven boxeador ya es campeón mundial juvenil y suma argumentos para proyectar una carrera que sigue en pleno crecimiento.

Peralta Reconquista boxeo
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