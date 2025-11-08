Fernando Gago fue despedido de Necaxa por malos resultados Luego del empate ante Mazatlán que le impidió clasificar a los Playoffs por el título de la Liga Mx, la dirigencia de Necaxa decidió cesantear a Fernando Gago 8 de noviembre 2025 · 17:46hs

Fernando Gago dejó de ser el DT de Necaxa.

En la noche del viernes, Necaxa logró un agónico empate en su visita a Mazatlán por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga Mx gracias al gol de Ricardo Monreal en el minuto 94 pero no le alcanzó y se quedó sin la chance de clasificar a los Playoffs y pelear por el título. Es por eso que la dirigencia tomó la drástica decisión de ponerle fin al ciclo de Fernando Gago al frente del equipo.

Gago fue despedido por malos resultados Pintita llegó al elenco mexicano a comienzos de julio de este año, luego de haber sido despedido de Boca. Durante su etapa en el Rayo, apenas consiguió cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas en los 17 partidos del certamen local, cosechando un total de 17 puntos (el 35% del total del semestre). De esta manera, el también ex-Racing, Aldosivi y Chivas culmina su segunda incursión en el fútbol de México.

Su salida no solo se debe a los malos resultados, que fueron muy por debajo de las expectativas de los dirigentes e hinchas, sobre todo de estos últimos, que manifestaron públicamente su deseo de que se vaya. Además, su relación con la prensa no fue la mejor y tuvo varios encontronazos con periodistas en diferentes conferencias. Los números de Gago como DT de Necaxa 20 partidos 5 triunfos 6 empates 9 derrotas