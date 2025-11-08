Uno Santa Fe | Ovación | Fernando Gago

Fernando Gago fue despedido de Necaxa por malos resultados

Luego del empate ante Mazatlán que le impidió clasificar a los Playoffs por el título de la Liga Mx, la dirigencia de Necaxa decidió cesantear a Fernando Gago

8 de noviembre 2025 · 17:46hs
Fernando Gago dejó de ser el DT de Necaxa.

Fernando Gago dejó de ser el DT de Necaxa.

En la noche del viernes, Necaxa logró un agónico empate en su visita a Mazatlán por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga Mx gracias al gol de Ricardo Monreal en el minuto 94 pero no le alcanzó y se quedó sin la chance de clasificar a los Playoffs y pelear por el título. Es por eso que la dirigencia tomó la drástica decisión de ponerle fin al ciclo de Fernando Gago al frente del equipo.

Gago fue despedido por malos resultados

Pintita llegó al elenco mexicano a comienzos de julio de este año, luego de haber sido despedido de Boca. Durante su etapa en el Rayo, apenas consiguió cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas en los 17 partidos del certamen local, cosechando un total de 17 puntos (el 35% del total del semestre). De esta manera, el también ex-Racing, Aldosivi y Chivas culmina su segunda incursión en el fútbol de México.

Su salida no solo se debe a los malos resultados, que fueron muy por debajo de las expectativas de los dirigentes e hinchas, sobre todo de estos últimos, que manifestaron públicamente su deseo de que se vaya. Además, su relación con la prensa no fue la mejor y tuvo varios encontronazos con periodistas en diferentes conferencias.

Los números de Gago como DT de Necaxa

20 partidos

5 triunfos

6 empates

9 derrotas

Fernando Gago Necaxa playoffs
Noticias relacionadas
Atlético de Madrid venció 3-1 a Levante.

Con presencia argentina, el Atlético de Madrid superó al Levante

colapinto cerro un flojo sabado en brasil: estuvimos lentos, fue un dia duro para el equipo

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: "Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo"

colapinto tampoco tuvo una buena clasificacion y largara desde el puesto 18 en interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

djokovic le gano a musetti en el atp 250 de atenas y obtuvo su titulo numero 101

Djokovic le ganó a Musetti en el ATP 250 de Atenas y obtuvo su título número 101

Lo último

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Newells le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Newell's le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Último Momento
Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Newells le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Newell's le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Ovación
Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: "Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos