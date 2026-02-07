Uno Santa Fe | Ovación | Ferro

Ferro fue dueño del clásico y festejó con autoridad ante Atenas

Fue triunfo de Ferro por 93 a 79 ante Atenas con un Felipe Rodríguez como figura sumando 21 puntos, la máxima de su carrera, y 3 rebotes.

7 de febrero 2026 · 14:14hs
Ferro marcó diferencias desde el inicio del partido y dejó en claro, rápidamente, quién iba a manejar los tiempos del clásico de la Liga Nacional. Con ataques efectivos, buena circulación de balón y una defensa intensa, el equipo de Caballito neutralizó los intentos de Atenas, que buscó lastimar cerca del aro pero encontró poco rédito.

El dominio fue total durante los primeros veinte minutos. Oeste encontró múltiples vías de gol y castigó cada desajuste defensivo de su rival, construyendo una ventaja que fue creciendo con el correr de los minutos. Al entretiempo, el marcador reflejaba fielmente lo ocurrido en la cancha: 51 a 30 para el local.

Control y jerarquía de Ferro en el complemento

Lejos de relajarse, Ferro mantuvo el control del juego tras el descanso largo. Si bien Atenas mostró una leve reacción en el tramo final, aprovechando un pasaje de menor efectividad del Verdolaga, nunca logró ponerse realmente en partido.

Los dirigidos por Federico Fernández supieron administrar la diferencia, corrieron bien la cancha en los momentos clave y cerraron el encuentro con solvencia, sellando el triunfo por 93 a 79 en una noche que terminó siendo redonda para el conjunto local.

Felipe Rodríguez, la gran figura

Uno de los puntos más altos del clásico fue la actuación de Felipe Rodríguez, quien firmó una noche inolvidable. El escolta aportó 21 puntos y 3 rebotes, alcanzando la máxima anotación de su carrera profesional y siendo determinante en los momentos en los que Ferro necesitó estirar o sostener la ventaja.

Lo que viene en el calendario

En la próxima fecha, Ferro será local ante Independiente de Oliva, con la intención de prolongar este buen momento. Por su parte, Atenas recibirá a Unión de Santa Fe, buscando dar vuelta la página tras la derrota en el clásico.

