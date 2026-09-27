Santa Fe bajo alerta amarilla: tormentas fuertes y un comienzo de semana con mucha inestabilidad

El SMN emitió una alerta amarilla que alcanza a La Capital, Garay y San Jerónimo. Se esperan tormentas, lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas durante las próximas horas.

Alerta amarilla para Santa Fe. El SMN emitió un aviso por tormentas fuertes para La Capital, Garay y San Jerónimo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores del centro de Santa Fe , entre ellos los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo . El aviso contempla la posibilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad durante este domingo 27 de septiembre y las primeras horas del lunes.

El escenario de inestabilidad se extenderá durante el comienzo de la semana. Para la región central de la provincia se prevén tormentas durante la madrugada y la jornada del lunes, mientras que el mal tiempo podría continuar el martes con tormentas aisladas antes de una mejora hacia la tarde o noche.

Cómo seguirá el tiempo en Santa Fe

Para la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, el domingo estará marcado por la inestabilidad. Se esperan lluvias y tormentas durante el transcurso de la jornada, con períodos de mayor intensidad.

El pronóstico contempla temperaturas de entre 16° y 26°, con vientos del sector este y posibilidad de ráfagas durante los períodos de tormenta.

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La situación meteorológica responde al avance de un sistema que también afecta a otras regiones del centro del país. El SMN advirtió por tormentas que pueden estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, especialmente en las áreas alcanzadas por los niveles de alerta más elevados.

El panorama para el lunes

Durante la madrugada y la mañana del lunes 28 de septiembre persistirán las condiciones de inestabilidad en Santa Fe.

Para la ciudad capital se prevé una jornada con tormentas durante buena parte del día, aunque hacia la tarde las condiciones comenzarían a mejorar y las precipitaciones perderían intensidad.

La temperatura se ubicará entre los 16° de mínima y 22° de máxima, de acuerdo con el pronóstico informado.

Qué se espera para el martes

El mal tiempo podría prolongarse durante el martes 29 de septiembre, aunque con características diferentes.

Se esperan tormentas aisladas, con una tendencia a la mejora hacia la tarde o la noche. La temperatura tendrá un leve ascenso, con una mínima estimada de 20° y una máxima de 23°.

De esta manera, la semana comenzará con varias jornadas condicionadas por la inestabilidad, aunque con una tendencia a la mejora hacia el martes por la noche.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor actividad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También es conveniente evitar circular por zonas que puedan anegarse rápidamente y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan resultar afectados por las ráfagas.