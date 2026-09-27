Plaza Italia: vecinos de barrio Sur cuestionaron el proyecto ganador por su falta de "verde" y pidieron ser convocados nuevamente

Laura D’Andrea, presidenta de la Vecinal de Barrio Sur, expresó a UNO Santa Fe la disconformidad de la entidad con algunos aspectos de “Sombra y Agua”, la propuesta elegida para transformar el actual estacionamiento de la Legislatura. Reclamó más verde, mayor accesibilidad para adultos mayores y conocer los fundamentos del diseño .

Vecinos cuestionaron. El proyecto para la Plaza Italia fue criticado por falta de espacios verdes y accesibilidad para adultos mayores.

La elección del proyecto que servirá como referencia para la transformación de la Plaza Italia de Santa Fe generó observaciones por parte de la Vecinal de Barrio Sur. La entidad cuestionó algunos aspectos de la propuesta ganadora del concurso provincial y planteó la necesidad de que los vecinos vuelvan a ser convocados para conocer en detalle las características de la intervención.

El proyecto “Sombra y Agua” , identificado con el código PZAITA-29, obtuvo el primer premio por unanimidad del jurado el 18 de septiembre, entre 31 propuestas presentadas por profesionales . La iniciativa busca transformar el actual estacionamiento ubicado frente a la Legislatura en un nuevo espacio cívico, con incorporación de arbolado, sectores de sombra, áreas de permanencia y espacios vinculados al agua.

Sin embargo, desde la Vecinal de Barrio Sur manifestaron que el resultado no coincide plenamente con las expectativas que habían planteado durante las instancias previas de participación.

“Queríamos una plaza que tuviera un verde”

Laura D’Andrea, presidenta de la Vecinal de Barrio Sur, explicó a UNO Santa Fe que la entidad tomó conocimiento del proyecto ganador una vez que fue seleccionado y que, a partir de la presentación difundida, decidió realizar una serie de observaciones.

“Nosotros queríamos una plaza que tuviera un verde. Y lo que podemos ver dentro del videíto que se publicó, verde tenemos muy poco”, sostuvo.

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D’Andrea señaló que, según la presentación que pudieron observar, existe una propuesta de arbolado principalmente en sectores laterales, mientras que sobre el frente de la Legislatura, en calle General López, advierten una importante presencia de superficies de cemento.

“Sobre el frente, sobre todo lo que es calle General López, ahí vemos cemento, nada más que cemento”, cuestionó.

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La dirigente vecinal aclaró que el proyecto contempla la incorporación de árboles y una arboleda, pero planteó que el objetivo de la institución era contar con un espacio que desde el inicio tuviera una mayor presencia de verde y que pudiera ser utilizado cotidianamente por los vecinos.

“Ellos hablan de la instalación de árboles, de una arbolada, pero eso, como sabemos, lleva su tiempo, el crecimiento de los árboles y todo lo demás. Queríamos algo más que sea una plaza”, expresó.

El reclamo por los espacios para adultos mayores

La Vecinal de Barrio Sur también valoró uno de los sectores previstos en el proyecto para los niños, aunque planteó que debería contemplarse con mayor énfasis a otros grupos de usuarios.

“Nosotros pedíamos también un espacio para chicos, vimos que hay un espacio importante para chicos, me parece muy bien. Pero después nosotros también tenemos vecinos con edades, gente mayor”, explicó D’Andrea.

En ese sentido, cuestionó el tipo de mobiliario que aparece en la propuesta. Según señaló, los elementos previstos como bancos son de cemento y, desde su perspectiva, se asemejan más a banquetas que a espacios de descanso adaptados para personas mayores.

“Nosotros queríamos algo más adaptable a nuestro lugar, a lo que significó siempre la Plaza Italia”, afirmó.

La accesibilidad y las condiciones de permanencia para adultos mayores forman parte, así, de las observaciones que la vecinal pretende plantear ante los responsables del proyecto.

D’Andrea también hizo referencia a las dos fuentes que aparecen en los laterales del acceso a la Legislatura y manifestó sus reparos sobre esa parte del diseño.

La mirada sobre el actual estacionamiento

Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con el destino de la superficie que actualmente funciona como estacionamiento.

D’Andrea sostuvo que, a partir del video de presentación del proyecto, la zona ubicada sobre General López, entre Urquiza y 4 de Enero, continuaría teniendo una importante superficie de cemento.

“Si el proyecto es lo que nosotros vemos en el video que muestra el Colegio de Arquitectos, el estacionamiento vuelve a ser cemento, o sea, no cambia en nada”, afirmó.

La presidenta de la vecinal aclaró que su observación se concentra especialmente en los aproximadamente 100 metros del frente de la Legislatura y no implica cuestionar el trabajo técnico realizado por los profesionales que participaron del concurso.

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La Vecinal pidió conocer los fundamentos del proyecto

Más allá de las observaciones, D’Andrea remarcó que la vecinal no pretende descalificar la propuesta ni poner en discusión el trabajo de los arquitectos.

“Es técnico, es muy técnico. Por eso te digo que seguramente tiene su razón de ser. Yo no voy a discutir el trabajo de los arquitectos para nada”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que existen fundamentos detrás de cada decisión proyectual que deberían ser explicados a los vecinos y reclamó una nueva instancia de diálogo.

“Seguramente van a tener alguna explicación de por qué tal cosa y tal otra. Por eso creo que merecemos que nos convoquen como nos convocaron en un primer momento, para dar nuestra opinión”, afirmó.

Según relató, luego de la nota de disconformidad enviada por la Vecinal hubo un contacto por WhatsApp con representantes del Colegio de Arquitectos y quedó prevista una conversación. Además, recibieron acuse de recibo por parte de la Cámara de Senadores y de la Municipalidad de Santa Fe.

“Sombra y Agua”, el proyecto elegido para Plaza Italia

El proyecto ganador fue seleccionado por unanimidad entre los 31 trabajos presentados en el concurso provincial de ideas. La propuesta organiza el espacio alrededor de cuatro conceptos: “plaza de las sombras”, “ágora”, “plaza líquida” y “plazas de borde”.

Entre sus principales características contempla completar el arbolado perimetral, generar sectores de sombra, preservar espacios libres para diferentes actividades y utilizar el agua como parte de la estrategia paisajística y ambiental.

La propuesta también plantea mejorar la relación entre la plaza y el edificio de la Legislatura, generando una secuencia de recorridos desde General López hacia la explanada, el ágora, la escalinata y la denominada “plaza líquida”.

Para el jurado, la intervención busca darle una nueva significación urbana al conjunto formado por la Legislatura y Plaza Italia, además de generar un espacio adaptable a distintos usos.

Mientras avanza la definición de las próximas etapas, la Vecinal de Barrio Sur espera una nueva instancia de diálogo para conocer en profundidad las decisiones del proyecto y plantear sus observaciones sobre el verde, el mobiliario, la accesibilidad y la preservación de los elementos patrimoniales del espacio.